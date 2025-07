La Giunta istituisce il comitato di indirizzo per fermare l’epidemia 

Un comitato ristretto d'indirizzo politico - strategico con il compito di indirizzare, verificare e monitorare tutte le attività in materia di contrasto alla dermatite nodulare contagiosa in Sardegna. E’ stato istituito ieri dalla Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, proprio con l’obiettivo di contrastare e limitare la diffusione della malattia. È stato inoltre istituito un tavolo tecnico composto dai direttori generali della Presidenza, dell'Agricoltura, della Sanità, dell'Ambiente, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di Laore, di Agris, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, o da un loro rispettivo delegato, che opererà con la supervisione del segretario generale, con il compito di coordinare e monitorare le attività delle strutture coinvolte, coordinare la campagna di comunicazione e informazione e fornire pareri e formulare proposte al Comitato ristretto di indirizzo politico - strategico.

Nella delibera è anche riconosciuta la necessità di fornire «un pieno indennizzo agli allevatori» per le perdite che dovessero derivare loro dall'attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia.

Altre delibere

Su proposta dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, la Giunta ha anche approvato l’aggiornamento del Piano Antincendi 2025. Le nuove integrazioni riguardano i parchi nazionali, con un riposizionamento della flotta aerea regionale e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

L’aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della strategia regionale contro i roghi, rafforzando l'assetto organizzativo e operativo del sistema sardo, e integra i Piani Antincendio Boschivo dei Parchi Nazionali dell’Asinara (2022–2026) e dell’Arcipelago di La Maddalena (2024–2028) rafforzando il coordinamento tra le istituzioni coinvolte. Via libera anche a nuovi investimenti – il programma di spesa ammonta a trecentomila euro – per il rafforzamento delle strutture operative della Protezione civile in Ogliastra e per l’accoglienza delle squadre antincendio europee.

RIPRODUZIONE RISERVATA