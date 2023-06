La Giunta investe 66mila euro per tenere pulite le spiagge 

Sessantaseimila euro per tenere pulite le spiagge di Castiadas – comprese le zone retrodunali - da giugno a settembre. È l’importate somma che ha stanziato l’amministrazione comunale «anche perché – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – i numerosi turisti che stanno arrivando meritano di trovare spiagge pulite e sicure». Le spiagge sulle quali si concentreranno le pulizie sono quelle di Santa Giusta, Su Cannisoni, Sant’Elmo e calette, Monte Turno, San Pietro e Cala Sinzias e infine Cala Pira. «Si provvederà – aggiunge Murgioni – anche al ritiro dei rifiuti abbandonati per incuria dai bagnanti». Prevista una pulizia meccanica (solo nei tratti più ampi) che dovrà essere effettuata in orari tali da evitare disagi ai turisti. Nei tratti invece difficilmente raggiungibili (Cala Pira, calette Sant’Elmo e Su Cannisoni) la pulizia dovrà essere effettuata solo manualmente.

Gli interventi, in base alle indicazioni dell’amministrazione comunale, dovranno essere garantiti sette giorni su sette. Tra le novità l’obbligo della pulizia «delle aree limitrofe – si legge nel documento - comprese le aree retrodunali (macchia mediterranea – gineprai), gli accessi al mare e le aree di parcheggio pubblico a pagamento con l’asportazione di tutti i rifiuti abbandonati per incuria da parte dei bagnanti presenti sui litorali comunali». Non mancano le indicazioni per la posidonia oceanica: potrà essere rimossa per poi essere riposizionata a fine stagione nel luogo di provenienza.