La Giunta intitola una piazza alla marchesa Lucrezia Masons 

Anche Soleminis ha finalmente una piazza dedicata a una donna. Lo ha deciso, all’unanimità, la giunta comunale che ha intitolato uno spazio lungo via Funtana Basciu a Lucrezia Masons, marchesa di Soleminis, che nel 1673 firmò i patti per il ripopolamento del villaggio abbandonato da oltre due secoli.

Una scelta che, oltre a rendere omaggio a una figura storica di Soleminis in occasione del 350° anniversario della rifondazione, ha un altro importante obiettivo: ridisegnare l’odonomastica del paese nel rispetto della parità di genere. «Rimasta vedova del primo marchese di Soleminis, Francesco Vico Zonza - si legge nelle motivazioni di intitolazione della piazza - donna Lucrezia accettò l’impegno di portare a termine il progetto di ripopolamento del borgo. Un esempio di dedizione a una comunità da sempre schierata a tutela delle donne contro qualunque forma di violenza e prevaricazione».

La delibera è stata trasmessa alla prefettura di Cagliari che dovrà dare il via libera definitivo. A sostegno delle politiche di genere, proprio ieri a Soleminis si è tenuto un incontro di sensibilizzazione, organizzato dall’associazione “Donna Ceteris”, contro i sempre più frequenti episodi di violenza contro le donne. «Anche per questo - spiega il sindaco Fedele La Delfa - ci è sembrato doveroso intitolare la piazza a Lucrezia Masons, anche per offrire una prospettiva differente di analisi di una tematica profonda che sollecita le coscienze di tutti». (c. z.)

