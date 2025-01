La Giunta ha approvato il progetto per il Girotonno 2025 

A Carloforte si scaldano i motori in vista del Girotonno 2025. Nel corso della prima riunione di Giunta del nuovo anno, l’esecutivo guidato dal sindaco Stefano Rombi ha dato il via libera all’approvazione del progetto e alla stima del piano economico: il primo passo per programmare in concreto l’evento più atteso dell’isola di San Pietro, in grado di muovere migliaia di visitatori attratti dal tonno rosso, dalla tradizione e dalla musica.

Oltre al programma del prossimo Girotonno, la prima Giunta del 2025 ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria, con il rinnovo degli arredi e delle attrezzature nella scuola dell’infanzia. Il pavimento della sala giochi sarà sostituito con un pavimento in gomma, inoltre saranno sostituiti tutti gli avvolgibili dello stabile e sarà rinforzato il muro di confine.

Tra le delibere approvate, due si riferiscono a questioni finanziarie. È stata richiesta l’anticipazione di tesoreria, in attesa del trasferimento dei 4,5 milioni dalla Regione al Comune per ripianare il disavanzo. Sempre nell’ambito di questioni di bilancio, è stata autorizzato l’utilizzo di entrate a destinazione specifica per le spese correnti.

