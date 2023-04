La Giunta Garau approva il bilancio di previsione 

Via libera da parte della Giunta al Bilancio di previsione 2023-2025. Voci complessive per un totale di 65milioni di euro per l’anno in corso, investimenti per la cultura, i servizi sociali e per le manutenzioni: l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau si prepara ora a portare i documento contabile in Consiglio comunale.

«Nonostante le difficoltà siamo riusciti a chiudere il Bilancio in anticipo rispetto ai tempi previsti – dice il sindaco -, abbiamo dato un indirizzo politico ben preciso, scegliendo di sostenere le associazioni sportive e di volontariato. Grazie al passaggio della gestione del servizio idrico ad Abbanoa daremo un taglio alle spese, e potremo avere maggiori risorse da investire nei servizi al cittadino».

Prima di approdare in Aula, il secondo Bilancio della legislatura targata Garau dovrà attendere il parere dei revisori dei conti, dopodiché sarà pronto per la discussione in Consiglio comunale.

«Non spenderemo più soldi per la vigilanza privata, quei fondi verranno destinati alla compagnia barracellare appena nata – spiega Garau -, inoltre sosterremo anche le associazioni che si occupano di protezione civile, impegnate tutto l’anno in molteplici attività. Per quanto riguarda il settore dei servizi sociali, non un solo euro è stato tolto ai cittadini che più di tutti hanno bisogno del sostegno del Comune. Contestualmente siamo riusciti anche individuare le dovute risorse da destinare alla cultura».