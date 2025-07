La giunta Fenu nasce zoppa di un assessorato 

Nasce zoppa la Giunta guidata da Emiliano Fenu. Nella prima seduta del Consiglio comunale di Nuoro, il sindaco non assegna (per ora) l’assessorato a Sinistra Futura, tenendo per sé - oltre alle deleghe del Bilancio e dei tributi - anche quella all’Istruzione e università. Una scelta capace di accendere il dibattito politico. Fenu ha inoltre lasciato fuori dalla Giunta Gianni Cossu, assessore designato dal suo gruppo. Cossu era nei corridori del Consiglio fino alla comunicazione ufficiale del sindaco, segno che l’accordo sembrava fatto.

L’indicazione sarebbe arrivata dalla segreteria di Sinistra Futura, ma a sorpresa, Fenu, dopo un altro nome fatto dal gruppo consiliare, ha optato per una soluzione ad interim, lasciando la forza politica senza rappresentanza in Giunta. La sua decisione di annunciare la squadra di governo è segno della volontà di iniziare subito a lavorare, e attendere che all’interno del gruppo politico facciano chiarezza.

Ecco la giunta

Queste le deleghe annunciate. Natascia Demurtas (Pd) sarà vicesindaca, con delega a Sport, Cultura, Turismo e Strutture sportive, Associazionismo, Politiche giovanili; Giuseppe Mercuri (M5S) ha Urbanistica, Suape, Attività produttive, Commercio, Artigianato, Cimitero e Prato Sardo, Marco Canu (Uniti per Fenu) Ambiente, Patrimonio, Arena grandi eventi, monte Ortobene e borgo di Lollove, Polizia locale e Protezione civile, Adriano Catte (Progressisti-Liberu) Servizi sociali, Giulia Corda (Avs) Lavori pubblici e Rigenerazione urbana, Mariangela Crabolu (Psi) Affari generali, Sviluppo e promozione territoriale e rurale, Partecipate, Comunità energetiche e digitalizzazione. Il sindaco ha trattenuto «ad interim e temporaneamente» le deleghe a Istruzione e università oltre a Bilancio e tributi.

Sinistra futura

Sarebbe stato il gruppo consiliare con Angelo Coda a suggerire un nuovo nome, esterno ai candidati. Prima si è posta una richiesta di metodo, che dopo l’indicazione da parte del partito di Gianni Cossu, sarebbe invece diventato un’alternativa: Roberto Cadeddu. Da qui il cortocircuito e la decisione di Fenu di attendere.

Percorso collettivo

«La democrazia si alimenta ogni giorno delle persone che mettono a disposizione le proprie energie e idee per il bene comune - ha detto al Consiglio Emiliano Fenu - la nostra città non è un blocco uniforme, e il Consiglio non deve esserlo. In aula si riflettono tutti gli interessi e le prospettive talvolta contrapposti. Ma ciò che ci unisce - ha ricordato - è più importante di ciò che ci divide: l’appartenenza ad una comunità che chiede rispetto e risposte». Un discorso di responsabilità «per migliorare la qualità della vita dei Nuoresi» quello di Fenu, che ha lanciato un appello a tutti: «Siamo davanti a un bivio storico per la salvezza e il rilancio della città. Ci divideremo spesso sulla strada da percorrere ma non dobbiamo dividerci sulla strada più importante: dare un futuro a Nuoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA