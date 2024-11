«La Giunta faccia una proposta al Governo» 

All’appello manca ancora il ministro per il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto (ora anche vicepresidente esecutivo della Commissione europea), ma entro la fine dell’anno la commissione parlamentare sull’insularità dovrebbe chiudere le audizioni. Poi si dovrà trovare un punto di caduta comune. Per la maggioranza sarà importante la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte: «La Regione deve fare proposte operative al Governo», avverte Antonella Zedda, senatrice di FdI e vicepresidente della commissione, che sottolinea il lavoro fatto fin qui dal parlamento: «In poco più di un anno è impossibile colmare gap e ritardi di decenni. Abbiamo avviato un nuovo percorso», che adesso è arrivato a un bivio. «Ci sono Regioni che vogliono battere cassa, ma sarebbe meglio che insieme alla commissione e al governo mettessero a punto un progetto compiuto», dice la senatrice. La minoranza per il momento non ha fatto un’opposizione preconcetta: l’unità della commissione ovviamente può rappresentare un punto di forza. «Entro la fine dell’anno, massimo entro gennaio, dobbiamo concludere», spiega il deputato del Pd Silvio Lai, anche lui vicepresidente dell’organo dedicato all’insularità. Sarà fondamentale «il coinvolgimento della Ragioneria generale dello Stato, per la quantificazione del gap insulare». Certo, bisognerà aprire la borsa: «Il fondo per l’insularità è sostanzialmente inesistente», ricorda Lai. Il riferimento è ai 5 milioni di euro per il 2023 e ai 15 milioni (da dividere sulla base della popolazione) del 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA