La Giunta estende il “modello Baleari” Ma il portale regionale è fuori uso 

Undici milioni e mezzo di euro per far volare i sardi in tutta Europa a prezzi scontati. La Regione rilancia e raddoppia (quasi) “il bonus biglietti” varato lo scorso marzo estendendolo ora a tutti i residenti nell’Isola che partiranno all’interno dello “Spazio economico europeo”. Una novità tuttavia per ora incompleta, visto che il portale online che dovrebbe accogliere le richieste di sconto da circa tre settimane è fuori servizio.

Gli incentivi

I nuovi aiuti, sotto forma di rimborso, copriranno il 25% del costo di ogni biglietto acquistato fino a un massimo di 125 euro l’uno, potranno essere ottenuti solo utilizzando l’apposito portale regionale e non coinvolgeranno le tratte già agevolate dalla continuità territoriale. La misura approvata con una delibera di Giunta dello scorso 28 giugno allarga di fatto la platea abbracciando tutti i residenti in Sardegna, mentre la precedente versione aiutava solo i giovani under 26 e gli over 65. Non solo, fino a ora i contributi seguivano un non facile meccanismo progressivo che garantiva, per tariffe tra i 100 e i 125 euro, un contributo di 25 euro, tra i 125,01 euro e i 175 euro, il contributo saliva a 50 euro, mentre dai 175,01 euro in su scattava un rimborso di 75 euro. Sistema comunque ancora valido per ottenere il rimborso di un biglietto comprato tra il 14 dicembre 2023 e il 30 giugno scorso.

Ora i calcoli sono più facili: per i voli prenotati dal primo luglio al prossimo 31 dicembre il contributo copre il 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per utente fino ad un massimo di 125 euro con un costo del biglietto pari a 500 euro. Così come nella versione precedente il contributo sui voli scatta di fronte a tariffe dai 100 euro in su.

I paletti

Gli sconti non sono da poco, ma non mancano alcune potenziali criticità, la prima delle quali è l’incognita sulla durata degli sconti. I circa 11,5 milioni stanziati si suddividono in 6,5 milioni per i biglietti emessi nel 2023 e quasi 5 per il 2024 e sono utilizzabili «fino ad esaurimento delle risorse finanziarie».

Ci sono poi le modalità di adesione al portale online (peraltro da molte settimane ancora fuori servizio per manutenzione programmata) forse non così intuitive per i potenziali beneficiari meno digitali.

Casi particolari

La Regione ha previsto anche alcune eccezioni importanti come quelle dei voli con sosta intermedia. «Anche i collegamenti effettuati mediante uno scalo tra un aeroporto situato in Sardegna e una destinazione presente all’interno dello spazio economico europeo sono da considerare ammissibili ai fini dell’erogazione dell’aiuto», precisa la Regione. «Questo è valido anche nelle ipotesi in cui lo scalo sia effettuato in uno degli aeroporti di Roma Fiumicino o Milano Linate, i cui voli da e per la Sardegna sono attualmente operati in regime di oneri di servizio pubblico nell’ambito della continuità territoriale».

Tuttavia, si precisa, che «ai fini dell’ammissibilità delle relative istanze, è necessario che la tratta sia acquistata come biglietto unico. Non sono invece ammissibili i casi in cui l’utente abbia effettuato due prenotazioni differenti, anche se l’aeroporto intermedio di arrivo o partenza risulta lo stesso».

Sport e comitive

La misura sarà di sicuro molto apprezzata dalle associazioni sportive o culturali, spesso alle prese con costose trasferte. In questo caso «è ammessa la possibilità di riconoscimento del contributo, anche nel caso di biglietti cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati da associazioni sportive, istituzioni scolastiche e altri soggetti simili. L’istanza potrà essere presentata dallo stesso beneficiario».

Inoltre viene specificato anche il ruolo degli intermediari. Il contributo è infatti possibile anche nel caso di biglietti «acquistati sui canali di vendita online delle agenzie di viaggio, purché al netto delle spese di servizio e agenzia», proseguono dall’assessorato regionale ai Trasporti «che dovranno essere chiaramente evincibili dalla fattura o documentazione equivalente presentata in fase di compilazione della richiesta». (l. m.)

