«La Giunta entro fine mese»  

In politica la fretta non ha mai pagato, meno che mai pagherà al palazzo degli Scolopi dove in un passaggio delicato come questo se sbagli una mossa vien giù tutto.

«Chiuderemo, chiuderemo bene e quanto prima con la giunta nella sua interezza. Oggi con i tre assessori molto motivati Simone Prevete, Maria Bonaria Zedde e Carmen Murru ci focalizzeremo principalmente sulle emergenze e le urgenze senza mai perdere di vista l’intera città», puntualizza il sindaco Massimiliano Sanna.

I tempi

«Non sono in grado di spaccare il calendario, diciamo prima possibile e comunque sono convinto non oltre questo mese», annuncia Sanna. Il classico periodo di riflessione? «Di condivisione mi sembra più giusto», ampio sorriso e avanti meglio di prima, si spera. L’impressione è che il puzzle si stia componendo anche se restano da incastrare le quattro caselle che ancora mancano per completare l’esecutivo che, dopo lo stop imposto da una crisi che tutti hanno capito ma che nessuno vuol confessare: poltrone, strapuntini.

Il nodo rosa

Una casella è obbligatoriamente donna. A Carmen Murru e Maria Bonaria Zedda se ne dovrà aggiungere una terza. Il sindaco e le forze politiche di maggioranza hanno diverse opzioni a disposizione. Possono optare per l’uscente Rossana Fozzi di Fratelli d’Italia, partito che potenzialmente ha ancora un assessorato a disposizione ma che occupandolo chiuderebbero la porta della sala dei Quattro Evangelisti al gruppo dei tre incursori indipendenti Paolo Angioi, Davide Tatti e Gianfranco Licheri. L’ipotesi su cui si dice stiano lavorando i pontieri porta a individuare una donna gradita ai tre e di gradimento a Fdi. Lo snodo sta tutto qui, percorrerlo non sarà semplice ma essendo pressoché obbligato alla fine non risulterà impossibile.

In attesa

Anche perché sugli altri tre nomi non si discute. Sardegna 20venti ha un solo nome: l’uscente Ivano Cuccu, idem Forza Italia che su Luca Faedda ha alzato un muro in cemento armato. Per il Centro-Udc potrebbe rientrare Antonio Franceschi sempre che non passi la soluzione che lascia la scelta dell’assessore donna al Centro Udc e rimette in corsa l’indipendente Gianfranco Licheri.

I numeri

Un passaggio più stretto e che allungherebbe i tempi in quanto si tratterebbe di far sciroppare ai Riformatori, e non solo, il cambio di casacca di Licheri. Di contro la maggioranza non arriverebbe in Aula col fiato sul collo dei numeri ballerini e tirerebbe diritta almeno fino alle regionali della primavera 2024. Si dice che dopo si riaprirebbero le danze a seconda del risultato. Ma questo è un altro film, tutto ancora da scrivere. Se si scriverà.

RIPRODUZIONE RISERVATA