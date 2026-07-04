«La Giunta? Due anni di proclami» 

Due anni di chiacchiere e proclami senza una vera programmazione. Così i consiglieri di minoranza Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù, del gruppo Civico 24-29, esprimono un giudizio molto negativo sui primi 24 mesi della Giunta guidata dal sindaco Stefano Altea, snocciolando decine e decine di incompiute: «Non è stata costituita –rimarcano i tre esponenti dell’opposizione - la comunità energetica e non sono iniziati i lavori con i fondi (2 milioni 900 mila di euro) della programmazione territoriale per la Cittadella dell’Inclusività nelle ex casermette. Inoltre, non c’è stato nessun avvio dei lavori con i fondi (700mila euro) della programmazione territoriale nel polo educativo di via Fermi».

Le lamentele

Ma non sono questi gli unici lavori fermi: «Mai avviati i lavori per il rifacimento del tetto dell’ex municipio in piazza Marconi, nessun investimento sulla videosorveglianza e nessuna azione per l’apertura del Centro intermodale della nuova stazione: lavori conclusi due anni fa. Non si è intervenuti sul sottotetto del teatro malgrado i 300mila euro assegnati dalla Regione messi in bilancio nel novembre 2024, e il Museo del calcio sardo è ancora chiuso. Non abbiamo informazioni sul finanziamento di 3 milioni e 200mila euro per la circonvallazione ovest da spendere nel rifacimento della strada per la fonderia. Inoltre registriamo una mancata acquisizione delle strade in cui sono presenti gli alloggi ex Ina Casa di via Risorgimento».

Serie di accuse

I tre consiglieri denunciano le pessime condizioni in cui si trova la viabilità rurale e gli interventi tardivi, non ripetuti con regolarità, per il decoro urbano: sottolineano che «i marciapiedi, nei mesi scorsi, erano in condizioni trascurate». Così mancano le azioni incisive: «Non c’è ancora un bando per l’assegnazione delle sedi alle associazioni che continuano ad averne una grazie alle azioni del passato. Non c’è alcuna azione concreta per l’assegnazione di Casa Mereu alla Scuola di gastronomia. Non esiste assegnazione delle loggette presenti nel cortile di Casa Mereu e alcuna azione per agevolare l’acquisto e il riutilizzo delle abitazioni nel centro storico. Va rimarcato il fatto che è stata affrontata una spesa per recintare il vecchio scalo merci, poi utilizzato due giorni in due anni».

L’autodifesa

Ma il sindaco Stefano Altea respinge le accuse di inefficienza: «Quello che sorprende nell'elenco presentato dai tre consiglieri è l'accusa del mancato avvio di alcuni cantieri come via Paganini, teatro, via Cavour, tetto dell’ex municipio, per citarne alcuni. Si tratta di interventi in corso per quanto riguarda la progettazione e abbiamo ottenuto i finanziamenti necessari. Purtroppo l'amministrazione che ci ha preceduto non ha lasciato quasi nessun progetto esecutivo, salvo il completamento della mensa di via Paganini e il palazzetto di via Verdi. Per tutto il resto, l'iter della progettazione è stato portato avanti dalla nostra amministrazione e si sta seguendo il loro iter imposto dalla legge».

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