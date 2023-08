La Giunta “dirotta” cento milioni 

I “grandi progetti” sono in ritardo o non esistono, il tempo stringe e i soldi – una valanga di milioni – rischiavano di essere persi. Si chiama “rimodulazione”, si traduce con “definanziamento” e “dirottamento”: fondi tolti a chi non riesce nemmeno a pianificare le opere in favore di chi ha tavole e planimetrie approvate ma non il denaro per portare avanti i lavori, che magari sono già stati avviati. È lo strumento usato dalla Regione per salvare circa 100 milioni che facevano parte di un mutuo monstre da 700 milioni di euro contratto nel 2015 con Cassa depositi e prestiti, da impiegare entro la scadenza inderogabile del 15 novembre: è recente una serie di delibere che tolgono da una parte – quella inefficiente - e mettono dall’altra. «Si sono registrate criticità. Ma anche le opere definanziate verranno realizzate», avverte l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, «lasciamo a disposizione le risorse per concludere le progettazioni». In attesa di trovare altre fonti di denaro, restano in standby.

Il caso Cagliari

In questo sistema di vasi comunicanti, un canale “otturato” avrebbe dovuto portare 7,5 milioni di euro a Cagliari. Tre e mezzo erano destinati ad Area, per la riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Gli altri quattro dovevano servire per effettuare importanti interventi sulle case popolari Erp di competenza del Comune. Nella delibera che lascia solo i soldi per la progettazione (900.000 euro in tutto) e storna tutti gli altri si legge che «le somme derivanti dal finanziamento in parola devono essere spese entro il 15 novembre, ai fini della rendicontazione a Cassa depositi e prestiti (l'Istituto mutuante) e conseguentemente dell'ottenimento dei relativi fondi».

Le altre opere

Il rischio? «L'inutile decorso del termine senza che sia stato emesso il provvedimento di liquidazione della spesa comporta la perdita della fonte di finanziamento». Anche Area e Comune di Cagliari hanno ammesso di essere in ritardo. Così i soldi (6,6 milioni) sono stati dirottati in parte a Sorgono per realizzare alloggi a canone sociale, a Gonnostramatza per il ponte del Rio Mannu, a Valledoria per interventi sul canale di guardia, ma anche a Capoterra, attraverso il consorzio di bonifica per lavori sulla diga e a Fluminimaggiore per la messa in sicurezza del rio Niu Crobu. Altri soldi, in misura minore, andranno ad altri Comuni.

L’assessore

Circa 560 milioni del gigantesco mutuo del 2015 erano stati destinati all’assessorato ai Lavori pubblici: «Nel corso degli anni si sono però presentate diverse criticità operative da parte dei soggetti attuatori, in alcuni casi enti locali e in altri casi enti regionali», spiega Saiu, «così si è proceduto a rimodulare progressivamente le somme inizialmente stanziate per non perderle» in vista dell’imminente scadenza del 15 novembre. Nel caso di Area «il ritardo accumulato è dovuto alla difficoltà nell’individuazione e frazionamento delle aree da trasferire all’Agenzia e a difficoltà nella redazione del progetto». Non tutto il male, però, viene per nuocere: «Attraverso altre rimodulazioni», per esempio, «è stato possibile girare 50 milioni ai comuni per la viabilità. Poco più di 20,3 milioni saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria del bando del 2022. Altri 26,2 andranno invece a incrementare il fondo da 10 milioni destinato con l’ultima legge di stabilità agli interventi sulla viabilità di interesse locale». Per l’assessore «piuttosto che perdere le risorse, e purtroppo in passato è successo con molti programmi di spesa in Sardegna, abbiamo preferito destinarle su opere che ne avevano bisogno».

