La Giunta dimezzata di Ferragosto 

«Il completamento della Giunta? Ci stiamo lavorando, l’obiettivo è definire nel più breve tempo possibile». Stavolta, dopo settimane di silenzi, il sindaco Massimiliano Sanna non si nega ai giornalisti. Sulla crisi, però, è telegrafico. Le poche parole, pronunciate a margine dell’inconsueta riunione di Giunta convocata alla vigilia di Ferragosto con soli tre assessori al suo fianco, non dicono molto su come il primo cittadino abbia intenzione di ritrovare (se mai davvero c’è stata) l’unità all’interno della maggioranza di centrodestra. La revoca delle dimissioni, a poche ore dalla scadenza dei venti giorni, è arrivata domenica mattina, dopo un sabato notte di telefonate infinite e trattative riservate.

La riunione

Per la ripartenza il primo cittadino ha scelto di aver al suo fianco gli assessori le cui deleghe hanno mostrato le maggiori criticità: Lavori pubblici, Ambiente e Servizi sociali. «È stata una decisione mia personale - puntualizza Sanna - c’erano problemi da risolvere con carattere d’urgenza». Ragion per cui alla riunione di Giunta era presente anche la dirigente del settore Programmazione e risorse Mariella Chergia «nel caso in cui, come poi si è verificato, fosse necessario deliberare l’impegno di risorse», aggiunge il sindaco. Il primo atto del mini-esecutivo è stata l’estensione dell’orario di apertura dell’autostazione Arst «per garantire il collegamento pedonale tra via Cagliari e via Duomo», ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete che conta in questo modo di limitare i disagi causati dai lavori di riqualificazione di piazza Manno. L’area, attualmente accessibile fino alle 22, sarà aperta fino all’una del mattino grazie a un accordo con l’Arst. «Abbiamo effettuato una ricognizione delle problematiche contingenti presenti in città, frazioni e borgate, negli ambiti più delicati e per le situazioni più urgenti – va avanti Sanna – . In particolare ci siamo concentrati sulla verifica della situazione generale della borgata marina: salvamento a mare, implementazione del servizio di ritiro rifiuti dei cestini pubblici. È stato risolto il problema idrico che interessava le docce pubbliche e alcuni chioschi».

Telecamere

Alla riunione di Giunta ha partecipato anche il comandante della Polizia municipale Gianni Uras. «È stata individuata la sistemazione di telecamere mobili per risolvere il problema delle discariche abusive in alcuni punti critici presenti in città, frazioni e borgate», ha dichiarato la delegata all’Ambente Maria Bonaria Zedda. L’intervento era vincolato alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Sul fronte Servizi sociali l’assessora Carmen Murru ha annunciato «l’imminente potenziamento del personale dedicato al settore. Si è preso atto, inoltre, della riapertura dei termini del bando Reis per venire incontro alle persone a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza». Oggi relax, ma domani si torna subito al lavoro con una nuova riunione di Giunta. Bisogna recuperare il tempo perso e soprattutto chiudere il cerchio. Mancano ancora quattro tasselli per completare il puzzle. Ma il sindaco ha tra le mani cinque tessere.