La Giunta dice sì a due aree cani 

Via libera dalla Giunta alla realizzazione di due zone per lo sgambamento dei cani: una sorgerà nel centro di Capoterra, l’altra verrà individuata nelle zone a mare. Duecento metri quadri, una fontana per dissetare gli animali, cestini portarifiuti e la possibilità di ospitare gli esemplari di ogni stazza: l’amministrazione Garau è pronta a mettere a disposizione dei cittadini due spazi attrezzati destinati ai cani. Dopo il voto favorevole della Giunta, la palla ora passa agli uffici che dovranno completare l’iter burocratico per l’individuazione degli spazi da destinare allo sgambamento dei cani.

La promessa

Soddisfatto il sindaco, Beniamino Garau, che ricorda come il progetto fosse stato inserito nel programma elettorale della sua coalizione: «Si tratta di un servizio fondamentale per i tanti proprietari di cani della nostra cittadina, uno spazio attrezzato dove poter far passeggiare e socializzare i propri cani; i padroni degli animali potranno contare su uno spazio attrezzato e sicuro. In linea di massima abbiamo già individuato le aree in cui verranno delimitate le zone di sgambamento: una sorgerà sicuramente nel centro storico, l’altra in una delle lottizzazioni che si affacciano sul mare». Un altro degli obiettivi dell’amministrazione comunale è quello di individuare anche una zona per realizzare il cimitero degli animali. «Oramai non esiste città che non offra ai residenti un servizio di questo tipo – spiega Garau - gli animali di affezione fanno parte della famiglia, è giusto che i proprietari abbiano la possibilità di dare loro una degna sepoltura e di andare a trovarli ogni volta che lo desiderano».

Gli spazi

Katiuscia Garone, tornata nelle scorse settimane alla guida dell’assessorato al Benessere animale, spiega come funzioneranno gli spazi destinati al divertimento dei cani: «Gli animali dovranno sempre essere tenuti sotto controllo dai loro proprietari per garantire a tutti la massima sicurezza, gli spazi saranno dotati di tutto quello che occorre. Nel frattempo stiamo lavorando per poter ampliare la spiaggia per i cani, in modo che sia pronta già per l’inizio dell’estate». Soddisfatto per l’individuazione di due spazi destinati ai cani, anche Efisio De Muru, capogruppo del Partito democratico: »Avevo avanzato questa proposta in Consiglio comunale già sette anni fa ed era uno dei punti del programma elettorale della mia coalizione. Credo sia un servizio importante per una cittadina come Capoterra, dove il benessere degli animali è un tema molto sentito».

RIPRODUZIONE RISERVATA