La Giunta di Marcello Ladu porta il bilancio in Consiglio 

Bilancio e opere pubbliche saranno al centro del Consiglio comunale convocato dalla presidente Mara Mascia per domani alle 16, nell’aula di via Mameli. L'assemblea civica dovrà esprimersi sull'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, documento contabile indispensabile per la gestione finanziaria e l’operatività dell’ente. In aula anche l'adozione del “Piru”, programma integrato di riordino urbano “Tortolì-Arbatax, le periferie riconnettono le città”. Ambizioso programma che prevede fra le opere la riqualificazione urbanistica dell'asse viale Monsignor Virgilio-viale Arbatax e interventi nei quartieri che attorno ad esso sono nati come Pirisceddas, Gescal, Zinnias, Is Cogottis.