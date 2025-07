«La Giunta della Comunità montana va rinnovata» 

Dopo la revoca dell’incarico all’ex vicepresidente della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai Costantino Murru, il sindaco di Sorgono Franco Zedde scrive un’ampia nota al presidente Alessandro Corona e ai colleghi amministratori.Pone la richiesta di aggiornare la composizione della Giunta e l’organizzazione di uffici e servizi.

Il primo cittadino precisa che l’intento vuole essere «quello di favorire un confronto costruttivo, orientato alla trasparenza e alla piena operatività dei servizi, a beneficio delle nostre comunità».

Zedde auspica l’avvio «di un dibattito sulla composizione della nuova Giunta a seguito della convalida della mia nomina - sottolinea - per assicurare un migliore equilibrio e una più efficace rappresentanza territoriale».Richiama «il fabbisogno del personale e le stabilizzazioni previste in dotazione organica, che da tempo - precisa - sono coperti con assunzioni part-time a tempo determinato».tali decisioni siano assunte con il necessario confronto e il parere del segretario comunale, in apposita seduta, appositamente verbalizzata, per delineare le linee di indirizzo sul percorso politico futuro». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA