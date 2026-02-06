La Giunta Cadeddu vara il resoconto del venerdì ai cittadini 

L’amministrazione comunale di Decimomannu lancia “Il resoconto del venerdì”, una nuova iniziativa a mezzo social pensata per abbattere le distanze tra il Municipio e la cittadinanza. Ogni fine settimana i residenti riceveranno un bilancio dell’attività svolta dalla sindaca, dagli assessori e dai consiglieri comunali.

Nei piani dell’amministrazione non si tratterà di una semplice nota burocratica, ma di un racconto concreto: dai cantieri aperti alle decisioni di Giunta, fino agli incontri istituzionali e ai progetti a lungo termine. L’obiettivo è quello di trasformare il lavoro amministrativo in un percorso condiviso, rendendo ogni abitante partecipe della crescita del proprio territorio attraverso una narrazione settimanale puntuale.

L’iniziativa punta con decisione sulla partecipazione attiva. Oltre alla lettura del resoconto, l’amministrazione ha confermato il potenziamento dei canali di ascolto. I cittadini sono invitati a recarsi in Municipio durante gli orari di ricevimento o a utilizzare il canale WhatsApp “Decimomannu informa” per inviare segnalazioni e suggerimenti in tempo reale: «Il dialogo con i cittadini è fondamentale per costruire insieme il nostro futuro e raccogliere idee per trovare soluzioni», ha sottolineato Monica Cadeddu. (sa. sa.)

