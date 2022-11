La Giunta azzoppata in Aula 

«In settimana provvederò a completare l’organo esecutivo». Il sindaco Massimiliano Sanna gioca d’anticipo e in apertura di seduta aggiorna il Consiglio comunale sulla situazione politica. Una dichiarazione telegrafica, lo stretto necessario per stroncare sul nascere eventuali richieste di delucidazioni che la minoranza aveva già in programma. Perché ieri, nell’Aula degli Evangelisti le attenzioni erano tutte rivolte alla poltrona ancora vuota al tavolo dell’esecutivo. Il primo cittadino contava di arrivare a palazzo degli Scolopi con il decreto di nomina già firmato, ma le interlocuzioni della scorsa settimana con l’Udc non sono bastate a trovare la quadra sulla sostituta della delegata ai Servizi sociali.

Il nodo

Il nome di Carmen Murru, l’unico proposto dallo scudo crociato, a Massimiliano Sanna proprio non va giù. Le posizioni tra le parti restano distanti, seppure si stia cercando di evitare in ogni modo lo scontro diretto. «Nei prossimi giorni probabilmente ci sarà un nuovo incontro - conferma il segretario cittadino Udc Michele Piredda - per il momento attendiamo con pazienza». Ma quanto ancora? La casella dei Servizi sociali è vuota ormai da 27 giorni a oggi e le urgenze dei cittadini non attendono i tempi biblici della politica. I centristi, d’altra parte vogliono voce in capitolo, possibilmente quella dell’ex assessora Carmen Murru che intanto osserva da spettatrice il tiro alla fune sul suo nome, senza intervenire. Così come resta alla finestra l’unico consigliere dei Riformatori Gianfranco Licheri. Fase attendista anche per gli altri partiti di maggioranza: nessuno mette becco sul muro contro muro tra sindaco e Udc, a patto che la via d’uscita dallo stallo sia imminente.

Gli alleati

«Confidiamo in un’accelerazione - afferma l’esponente di Forza Italia Gigi Mureddu - c’è tanto da fare e abbiamo anche gli strumenti per farlo. Sulla nomina, però, non entriamo in casa d’altri».