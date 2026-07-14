La Giunta appesa al Tar 

La Prefettura di Nuoro, dopo un confronto con il ministero dell’Interno, ha deciso di portare davanti al Tar la vicenda della nomina della nuova Giunta comunale di Ottana. È stato depositato un ricorso con richiesta di sospensiva per ottenere un pronunciamento sulla validità dei decreti firmati dal sindaco Franco Saba nel periodo compreso tra la rielezione dell’8 giugno e la successiva sospensione dalla carica disposta dalla stessa Prefettura in applicazione della legge Severino e che hanno consentito a Saba la nomina del vicesindaco Peppino Mura. Si tratta di un nuovo fronte, distinto da quello penale, ma comunque intrecciato e scaturito dalle accuse di tentata concussione nei confronti del sindaco e destinato ad avere ricadute sull’attività del Comune. Il nodo riguarda proprio la legittimità degli atti con cui Saba aveva nominato assessori e vicesindaco dopo essere stato nuovamente eletto, quando la seconda sospensione dalle funzioni non era stata ancora adottata.

Le violazioni contestate

Le vicende amministrativa e penale si intrecciano, in un continuo di colpi di scena. Proprio la trasmissione via pec dei decreti di nomina della giunta sarebbe all’origine di una prima segnalazione di violazione all’autorità giudiziaria. Da quell’episodio era scaturito un aggravamento della misura cautelare da parte del gip di Nuoro, Mauro Pusceddu, disposto il 17 giugno, con il divieto per Saba di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi. Lunedì la nuova stretta con il trasferimento in carcere del sindaco. Secondo la Procura, infatti, anche quelle prescrizioni non sarebbero state rispettate. Il sindaco avrebbe continuato ad avere contatti all’esterno con politici, ma anche sacerdoti e altre persone non autorizzate. Circostanze ancora in fase di ricostruzione. Per gli inquirenti (indagano i pm Andrea Jacopo Ghironi e Riccardo Belfiori), i contatti avrebbero potuto consentire a Saba di continuare a fornire indicazioni generali sulla gestione del Comune, circostanza incompatibile con le prescrizioni imposte dai domiciliari.

Condotta reiterata

È questa la contestazione che ha portato il gip di Nuoro ad aggravare la misura cautelare, sostituendo i domiciliari con la custodia nel carcere di Badu ’e Carros. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia. Saba era ai domiciliari dal 12 maggio scorso nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per tentata concussione. Nonostante la misura cautelare era stato rieletto l’8 giugno, unico candidato in corsa, dopo il raggiungimento del quorum. Prima delle elezioni era stato sospeso. Dopo la nuova proclamazione, e prima che la Prefettura adottasse un secondo provvedimento di sospensione in virtù della legge Severino, aveva trasmesso via pec i decreti di nomina della nuova Giunta e del vicesindaco, atti dai quali è scaturito il ricorso amministrativo. Il sindaco è difeso dall’avvocato Gianluigi Mastio.

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