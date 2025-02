La Giunta Abis ufficializza la qualifica di “Città che legge”  

Il Comune di Cabras ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” perché «riconosce il ruolo della lettura come elemento chiave per lo sviluppo socio-culturale delle comunità». Grazie a questo l’amministrazione potrà partecipare a bandi per finanziare progetti che promuovono il libro e la lettura. «Si tratta di un riconoscimento al quale teniamo molto, che rappresenta non solo il nostro impegno amministrativo ma anche il lavoro di coloro che credono nell'importanza della conoscenza», ha affermato l’assessore alla Cultura, Carlo Trincas. «Da sempre sosteniamo attività di promozione della lettura e incontri con autori e questo riconoscimento ci rende orgogliosi», ha aggiunto la consigliera comunale, Paola Deiala. ( s. p. )

