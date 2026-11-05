La giungla delle duecento pizzerie 

I numeri sono da record. Mentre i negozi di abbigliamento, calzature e simili continuano a chiudere uno dopo l’altro, stritolati dalla concorrenza dell’online e dei centri commerciali, ci sono attività che sembrano non conoscere crisi.

Che vendano al taglio, a tranci o tonde, le pizzerie continuano ad aprire una dopo l’altra. In città, dal centro alla periferia, sono adesso più di 200, che vengono su come in una giungla. Così capita che in una stessa via ce ne siano anche quattro, oppure una di fianco o di fronte all’altra, facendosi concorrenza tra di loro in un mercato che sta diventando sempre più difficile.

Il centro

Nella zona tra via Porcu, piazza Sant’Elena e via Diaz, concentrate in pochi metri, ci sono sono una decina di pizzerie contare quelle in via Brigata Sassari – due, una di fronte all’altra – e in viale Colombo. «Noi siamo qui da 52 anni», dicono Massimiliano Soru e Andrea Mancini della storica pizzeria Tam Tam in via Marconi, «e abbiamo la nostra clientela ma rispetto al passato non è bello quello che sta accadendo. Bisognerebbe rivedere le concessioni perché non ha senso aprire pizzerie una di fianco all’altra, con gli stessi titolari che aprono diversi punti vendita persino nella stessa zona. C’è una concorrenza che è diventata spietata e che non fa bene. Prima non c’era questo caos. A fianco a noi poi c’era il cinema Il Nuovo e quando finivano i film venivano tutti a prendere la pizza».

I pionieri

Poco più avanti, in via Diaz, c’è chi resiste da 71 anni: è la pizzeria Vecchio Forno, dove il titolare Angelo Pittau si dice preoccupato: «Quando mia madre aprì il locale 71 anni fa», racconta, «era l’unica pizzeria in tutta la città e così rimase per dieci anni. Adesso è cambiato tutto. Nasce una pizzeria al giorno perché è semplice, in un attimo hanno tutte le autorizzazioni e purtroppo puoi aprire anche dove magari vicino c’è un locale identico e credo che questo non faccia bene al commercio. Servirebbero regole definite in modo diverso».

I nuovi

Tra le new entry c’è Simone Bonu che a settembre ha aperto le porte della pizzeria Sant’Elena in via Porcu.

Qui in fondo alla strada c’è un’altra pizzeria che fa solo pizze al taglio e io per non contrapporci ho deciso di non farle al taglio ma solo tonde, in questo modo c’è un’offerta differenziata» dice, «noi abbiamo aperto da due mesi, diciamo che le cose vanno benino, meglio con l’asporto che con la sala ma speriamo di migliorare anche lì. Siamo troppi? Il Comune dovrebbe mettere un freno, così la concorrenza è spietata».

Novità anche in viale Colombo dove alle cinque pizzerie già presenti se n’è aggiunta un’altra. «Abbiamo aperto tre mesi fa», dice Enrico Leccis, di PizzeTiamo, «e per scaramanzia non voglio dire se va bene o male. Diciamo che per aprire una pizzeria servono costanza e impegno e noi cerchiamo di mettercela tutta e per questo abbiamo deciso di aprire anche la mattina in modo da offrire sempre un servizio».

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