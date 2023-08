La giungla delle case occupate 

Stabili occupati abusivamente, edifici in disuso abbandonati e appartamenti nuovi da assegnare. Il patrimonio immobiliare del Comune è immenso e non sempre viene utilizzato nel migliore dei modi. Gli spazi vuoti prima o poi vengono presi di mira da chi una casa non ce l’ha e, in barba a regolamenti e graduatorie, ci si installa senza alcun titolo, molto spesso facendosi scudo di bambini e donne in gravidanza in modo da limitare l’azione di Polizia, Carabinieri, assistenti sociali e Vigili del fuoco. I tempi burocratici sono lunghi e così le assegnazioni di spazi abitativi pubblici si trasformano in una giungla dove è sempre il più forte e il più prepotente che vince contro il debole indifeso. Tanta è la “fame” di abitazioni che capita anche che gli appartamenti vengano “sfondati” mentre il proprietario è ricoverato all’ospedale, un fenomeno che colpisce soprattutto gli anziani. In questi casi rientrare in possesso della propria casa è un’impresa epica.

La mappa

Il Risiko degli immobili comunali occupati abusivamente coinvolge tutta la città. Raramente, dopo lunghe trattative, gli spazi ritornano nella disponibilità del Municipio, come il Giardino del Charanga di viale Regina Elena e la scuola Alagon di via Duca degli Abruzzi sgomberati dalla Polizia locale nei mesi scorsi. Ma, di contro, sono più numerose le situazioni di illegalità che riguardano insediamenti non autorizzati nelle scuole come in via Doberdò, via Monsignor Piovella, via Dei Partigiani, via Brianza, via La Marmora, via Redipuglia e via Meilogu solo per citarne alcune.

C’è poi l’altro mondo, quello degli stabili chiusi che, con opportuni adeguamenti, potrebbero essere messi a disposizione di chi una casa, specialmente con i prezzi alle stelle del mercato immobiliare cagliaritano, non se la potranno mai permettere. È sufficiente fare un giro nei quartieri storici per trovare edifici sbarrati da anni. Come l’ex liceo Artistico di via San Giuseppe o lo stabile di piazzetta Dettori, che un tempo è stato la sede dell’omonimo liceo scientifico e ha ospitato associazioni culturali ed eventi culturali. Così come è sbarrata, e immancabilmente transennata, la palazzina di via Eleonora d’Arborea. L’elenco si allunga con il rudere “d’oro” di via Tuveri, nel cuore del cuore commerciale della città a due passi da Palazzo di giustizia e Questura o l’ex “Casa delle madri” di via Bacaredda.

Fame di case

I numeri fanno rabbrividire. «Ci sono 850 pratiche in lista d’attesa per una casa», afferma Anna Puddu, della Commissione comunale Patrimonio. Si tratta di nuclei familiari, tradotto, migliaia di persone. Le uniche “unità abitative” a disposizione sono i 36 appartamenti di via Flumentepido. Una goccia nell’oceano della disperazione, oltretutto bloccate nelle sabbie mobili burocratiche.

