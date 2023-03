La giungla della sosta selvaggia 

Finiti i sopralluoghi si comincia. Situazione “tragica” tra le vie Olanda e Sant’Antonio con auto in divieto ovunque. «Questa è senza dubbio una delle zone più critiche» spiegano gli agenti, «per via della presenza di un centro di riabilitazione, varie pizzerie, bar, sedi di Aias , Avis e simili. Attività che richiamano un grande flusso di persone che parcheggiano l’auto dove capita». E si vede. Sopra le strisce, agli incroci. Tempo dieci minuti e arrivano i carro attrezzi, addirittura due, già peraltro allertati per via della giornata di verifiche.

E così ecco auto parcheggiate nel bel mezzo delle strisce pedonali, agli incroci, nei posteggi per i disabili e ovviamente davanti ai passi carrabili. C’è chi pensa di farla sempre franca ma non ha fatto i conti con il nuovo servizio, con una frequenza di due volte a settimana, peraltro annunciato, con tanto di calendario, così come l’autovelox.

Sono le 14,30 di un pomeriggio tiepido, quando gli agenti della Polizia locale che si devono occupare dei controlli contro la sosta selvaggia con l’ausilio del carro-gru, escono dal Comando in viale Colombo. Prima di iniziare bisogna vedere quali sono le situazioni più critiche. Ma basta un attimo, perché i maleducati sono ovunque.

E così ecco auto parcheggiate nel bel mezzo delle strisce pedonali, agli incroci, nei posteggi per i disabili e ovviamente davanti ai passi carrabili. C’è chi pensa di farla sempre franca ma non ha fatto i conti con il nuovo servizio, con una frequenza di due volte a settimana, peraltro annunciato, con tanto di calendario, così come l’autovelox.

Il primo tour

Finiti i sopralluoghi si comincia. Situazione “tragica” tra le vie Olanda e Sant’Antonio con auto in divieto ovunque. «Questa è senza dubbio una delle zone più critiche» spiegano gli agenti, «per via della presenza di un centro di riabilitazione, varie pizzerie, bar, sedi di Aias , Avis e simili. Attività che richiamano un grande flusso di persone che parcheggiano l’auto dove capita». E si vede. Sopra le strisce, agli incroci. Tempo dieci minuti e arrivano i carro attrezzi, addirittura due, già peraltro allertati per via della giornata di verifiche.

Il record

E ci sono anche i recidivi. Multa e auto portata via per la quinta volta anche a un residente della zona che ormai ha “scelto” come suo parcheggio personale l’incrocio tra via Olanda e via Sant’Antonio. «Qualche volta è riuscito a scendere in tutta fretta prima che la macchina fosse caricata sul carro gru e si è beccato solo la multa, altre invece non se n’è accorto se non il giorno successivo quando è sceso tranquillamente a prendere l’auto».

Da un quartiere all’altro la città è una giungla e così altro giro altra corsa. Ecco il carro attrezzi di nuovo in azione per rimuovere un furgone nel parcheggio riservato ai disabili davanti al centro fisioterapico, «qui è all’ordine del giorno. Entrano al centro medico ma vanno tranquillamente anche al bar lasciando l’auto ovviamente senza cartellino, nei parcheggi per i disabili. Nelle scorse settimane ne abbiamo rimosse diverse».

Timidi e strafottenti

Il tempo di correre per andare a rimuovere un’auto parcheggiata davanti a un passo carrabile, su richiesta del residente, che i controlli proseguono in via Meucci, la strada che collega via Volta a viale Colombo, «anche questa a rischio» dicono ancora gli agenti, «si parcheggia soprattutto sul marciapiede per andare all’Asl o a prelevare al bancomat, oppure negli incroci». Va da sé che le scuse per non incappare nelle multe sono tantissime. Ci sono i timidi «mi scusi ero sceso solo un attimo per accompagnare mia moglie dal medico», e poi gli strafottenti, la maggior parte, «dovevo solo prendere un caffè. Non avete nessuna clemenza».

Il bilancio

Alla fine in due ore di servizio, dalle 16 alle 18, sono otto le rimozioni e altrettante le multe di cui cinque da 87 euro per i casi più gravi di auto in sosta negli incroci o nel mezzo delle strisce pedonali, mentre le altre tre da 42 euro. Ci sono poi le spese per la rimozione. Che vanno dai 65 euro, ma dipende dalla distanza e dai giorni. Nei festivi infatti si sale a 80 euro. «Questo del carro attrezzi» dicono ancora gli agenti, «è un servizio molto utile ed apprezzato soprattutto da chi non riusciva nemmeno ad entrare o uscire da casa sua, per colpa delle auto parcheggiate davanti ai passi carrabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata