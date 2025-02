La giungla dei cartelli stradali 

In viale Poetto, arrivando da via Vergine di Lluc, all’incrocio con via S’Arrulloni c’è un segnale stradale che indica l’Ospedale Marino e il suo pronto soccorso. Peccato che sia l’uno che l’altro siano ormai chiusi da anni. I cagliaritani, purtroppo, sanno troppo bene le vicissitudini dell’ospedale, conoscenza non richiesta a un turista in cerca di cure mediche o di un’emergenza sanitaria. È solo uno dei tanti cartelli stradali disseminati lungo le strade del capoluogo. Indicazioni sbagliate o divieti non più in vigore da tempo che hanno un effetto scontato: mandare in tilt il cervello dell’automobilista e causare pericoli per la circolazione. Tantissime le segnalazioni, molte volte in contrasto tra loro nel giro di pochi metri, tanto che ormai non vengono prese in considerazione.

La mappa degli errori

Viale Poetto sembra essere una delle strade più confusionarie della città. Una ragazza in auto, poco tempo fa, ha avuto il sospetto di essere seguita da malintenzionati. La scelta migliore, in questi casi, è arrivare di fronte alla Questura o a una caserma dei Carabinieri, attaccarsi al clacson e aspettare i soccorsi. Avrebbe voluto farlo anche lei, seguendo le indicazioni del cartello stradale all’incrocio con la rotatoria di viale Campione d’Italia 1969-1970 che indicava, e indica tutt’ora, un presidio dell’Arma che non esiste più da anni. Per fortuna è riuscita a seminare i malintenzionati. Sempre in viale Poetto, oltre al cartello che indica un ospedale e un pronto soccorso chiusi da anni, altro cartello fallace, a pochi metri dal famigerato incrocio, indica il comando della Polizia stradale, trasferito, però, in viale Buoncammino da anni. Che dire, poi, dei migliaia divieti di sosta per la pulizia delle strade, un servizio definitamente sospeso dal periodo del Covid. Anche in questo caso, un indicazione sbagliata per i turisti e per chi arriva da fuori città. Il cartello che indica il senso unico di via Martini, per chi arriva da piazza Indipendenza diretto in piazza Palazzo, sa di beffa: è sistemato a poche decine di metri dalla Prefettura. Quel segnale è sbagliato perché la doppia circolazione è consentita da un semaforo. Altra indicazione risalente al secolo scorso quella che fa bella mostra in via Puccini, quasi all’angolo con piazza San Benedetto che segnala la fermata del treno, che però non percorre più quel tratto da molti anni. Cosa dire del cartello sul ponte della Scafa che indica la fine di Cagliari, come se Giorgino non ne facesse parte. Per concludere in bellezza, l’esempio che viene portato come modello negativo agli studenti di ingegneria: la segnaletica della rotatoria di Is Pontis Paris: il caos completo.

Il catasto

Il primo censimento sulle indicazioni stradali fu eseguito nel 1991 da Mauro Coni e Franco Pinna, su indicazione dell’allora assessore al Traffico Filippo Pirirsi. Lungo i circa 450 chilometri di strade cittadine erano stati rilevati circa 26.000 cartelli, oggi il numero quasi raddoppiato: sono circa 40.000.

Il sindaco

Risolvere il problema è complicato e costoso. «L’amministrazione sta predisponendo un appalto da 20 milioni di euro per la manutenzione delle strade», afferma il sindaco Massimo Zedda.« Nell’ambito dell’appalto, che durerà 4 anni, si rivedrà anche la segnaletica da sostituire».

RIPRODUZIONE RISERVATA