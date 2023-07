La giungla degli annunci di lavoro «C’è chi rifiuta 1.700 euro al mese» 

Un déjà-vu: ristoranti, bar, alberghi e stabilimenti balneari sono già strapieni, ma il personale scarseggia. Nuova stagione, vecchi problemi e così fioccano gli annunci online: «cameriere, camerieri, aiuto cuoco, lavapiatti e barman, cercansi», recitano le inserzioni: «richiesta una minima esperienza e la capacità di lavorare in team». Alcuni offrono anche il vitto e l’alloggio, altri promettono una retribuzione base di oltre 1.500 euro. E allora perché nessuno risponde?

Scontro generazionale

«Non hanno più voglia di sacrificarsi», tuona Elena Callizzaro, titolare con il compagno di un ristorante a Palau, «non esiste più la professionalità. Molti arrivano, restano circa dieci giorni, se va bene un mese, e poi scappano via, lasciandoci spesso inguaiati».

Eppure Callizzaro assicura di non promettere nulla di particolare e di ben pagare la fatica: «Ci rendiamo conto che il nostro è un lavoro pesante, per questo garantiamo due mezze giornate di riposo e uno stipendio che parte dai 1.700 euro. Abbiamo già la nostra squadra di dieci professionisti, ma ci servono altre tre figure per rafforzarla e in questo periodo è impensabile programmare una giornata di chiusura».

Così la ricerca del personale rischia di diventare più faticoso del lavoro stesso. «È complicato, lavoriamo il doppio e dobbiamo “spremere” chi già è qui. Ci mettiamo anima e cuore, ma spesso pensiamo di cambiare lavoro, perché queste difficoltà ci buttano davvero giù», aggiunge amareggiata Callizzaro.

Ostacoli e incentivi

Da Nord a Sud della Sardegna la minestra è stessa, ma nessuno vuole più fare il cameriere, il cuoco o il receptionist? Forse. Certo è che vorrebbero più informazioni prima di inviare il proprio curriculum vitae, ma davanti a una o più chiamate, capita anche di ritrovarsi con il telefono chiuso in faccia. «Buongiorno sono una studentessa universitaria, chiamo per l’annuncio che avete pubblicato per cameriera ai piani, c’è ancora?». La risposta di un hotel di Chia è secca: «Abbiamo indicato un indirizzo mail, mandi i suoi dati».

Al contrario ci sono, però, aziende che coccolano e stimolano i collaboratori. «Il problema del personale non è di questa stagione, ma si manifesta da anni. Per noi è una criticità minore perché premiamo e cerchiamo di fidelizzare sempre i dipendenti che poi tornano l’anno successivo e questo ci permette di non dover ricostruire la brigata ogni stagione, rimane sempre qualche assunzione da fare, ma di solito non abbiamo problemi a trovarli», spiega Gabriele Baldereschi, titolare di un ristorante a Porto Cervo.

Fedeltà

La stessa strategia l’ha adottata Danilo Cacciuto nelle sue strutture tra Pula e Nora. «La maggior parte dei nostri collaboratori lavora con noi tutto l’anno, si fa un po' di fatica a trovare i rinforzi, ma ci muoviamo a gennaio per avere già il team ad aprile. Da diversi anni poi abbiamo cinque studenti, che lavorano qui solo d’estate e che noi ci teniamo stretti», afferma.

Per Lorenzo Giannuzzi, direttore generale e amministratore delegato di un noto resort di Pula, la difficoltà nel reperire personale qualificato rappresenta una sfida importante. «Abbiamo negli anni instaurato una grande collaborazione con prestigiosi istituti alberghieri e la nostra Hotel Business School con il suo Master, ci permette di reperire e inserire nel nostro team figure qualificate che possano crescere negli anni, mitigando gli effetti di questa situazione generalizzata», evidenzia, «il trend delle prenotazioni last minute che stiamo riscontrando ha imposto nell’ultimo periodo un ulteriore rafforzamento del nostro organico che stiamo gradualmente reclutando».

Le altre crisi

Quello del turismo non è, però, l’unico settore a soffrire difficoltà occupazionali: anche le imprese artigiane spesso vivono nel limbo. E così in Gallura è sceso in campo Gianluca Corda, preside dell’Ipsia di Olbia. «Le aziende chiamano me e io cerco i ragazzi. Ho pubblicato un annuncio sui social per arrivare a quante più persone possibile: su quattro curriculum arrivati ieri, tre hanno già trovato lavoro», dice entusiasta, «Il mercato è un po’ drogato, gli artigiani offrono un contratto come apprendistato, ma molti puntano a quello stagionale nelle zone balneari perché è più remunerativo, anche se poi si ritrovano a fare i conti, da queste parti, con i costi degli alloggi e magari rinunciano».

