La giudice: «Una banda spregiudicata» 

Un fucile a canne mozze, 14 mila euro in contanti (80mila dei quali nascosti in un’unica abitazione), ma anche un altro chilo e mezzo di droga (tra cui cocaina e hascisc) e 28 tartarughe protette dalla convenzione Cites, poi consegnate alla forestale. È quanto trovato nel corso delle circa settanta perquisizioni domiciliari effettuate dalla Compagnia di Quartu a seguito dell’operazione “Family and Firends” che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione che - secondo l’accusa - per anni avrebbe importato nell’Isola chili e chili di stupefacenti.

Le perquisizioni

L’ipotesi del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Danilo Tronci, è che fosse stato messo in piedi un grosso traffico internazionale di droga. Quaranta gli arresti su ordine della giudice Ermengarda Ferrarese (22 in carcere e 18 ai domiciliari), con altri 37 indagati a piede libero. Nella casa di uno dei presunti capibanda, Giovanni Portas, 43 anni, i militari hanno trovato 28 esemplari: sei Testudo Marginata, tipica della sola Sardegna (tartaruga sarda) e di 22 Testudo Hermanni, specie terrestre tipica del Sud Europa e delle Isole del Mediterraneo. Gli animali sono stati censiti e verranno consegnati alle autorità competenti.

Scarcerato un indagato

Uno dei 22 indagati finiti in carcere lunedì mattina dai militari è tornato in libertà ieri mattina. Roberto Sibiriu, 39 anni, di Villaperuccio, era accusato di aver comprato 2 chili di cocaina. I suoi difensori, gli avvocati Marco Fausto Piras e Francesco Marongiu, hanno però fatto presente alla giudice e al pubblico ministero che per quel fatto era già stato condannato a 4 anni e mezzo e aveva già iniziato a scontare i primi sei mesi ai domiciliari. Un caso, dunque, di ne bis in idem (che in latino vuol dire “Non due volte per la stessa cosa”), un principio giuridico che impedisce di essere perseguiti due volte per lo stesso fatto.

L’ordinanza cautelare

Nel frattempo filtrano le prime indiscrezioni delle 325 pagine di ordinanza di custodia cautelare, arrivate dopo quattro anni di indagini. Al vertice dell’organizzazione, capace secondo la Dda di importare 660 chili di droga (per un valore di 8 milioni), ci sarebbero stati Polo Gaviano, Giovanni Portas e Gabriele Grabesu. Complessivamente la Procura ipotizza 77 imputazioni, alcuni degli indagati sono accusati di aver messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere tra Cagliari, Quartu e Sassari, capace di far arrivare nell’Isola fiumi di droga. I presunti capibanda «si sono adoperati - scrive la giudice nell’ordinanza - per rifornire il mercato in via continuativa con l’organizzazione territoriale dedita allo spaccio ed avevano tutti, compresi i soci, la consapevolezza di agire nell’ambito di un’organizzazione». Per il Gip Ferrarese sussiste anche «l’aggravante della della transnazionalità», vista la residenza in Spagna di alcuni degli indagati con ruoli essenziali nell’importazione di ingenti quantità di droga in Sardegna. «Gli associati hanno dimostrato di muoversi in maniera spregiudicata», prosegue l’ordinanza, «conducendo abilmente i loro affari illeciti, tamponando tempestivamente le perdite subite in occasione dei numerosi sequestri e riorganizzandosi per nuove compravendite». Una banda che gli inquirenti ritengono avesse «una conformazione poliedrica», capace di trattare «indifferentemente cocaina e hascisc» e disporre «di autonomi canali di approvvigionamento diversificati».

RIPRODUZIONE RISERVATA