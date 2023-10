La giudice filmata da un carabiniere «senza alcuna finalità» 

È stato girato da un carabiniere con il cellulare il video postato sui social dal vicepremier Matteo Salvini che mostra la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione a Catania il 25 agosto del 2018, per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati sulla nave Diciotti. Ora il militare rischia di essere indagato per abuso d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.

Era stato un carabiniere in congedo, l'attuale deputato leghista Anastasio Carrà, a riconoscere nel video la magistrata che non ha convalidato il trattenimento di quattro richiedenti asilo tunisini nel centro di Pozzallo, disapplicando il decreto Cutro. Il video non sarebbe mai stato allegato a informative giudiziarie, solo alcuni giorni fa sarebbe stato condiviso con poche persone. I superiori del militare hanno informato la Procura di Catania. Si vedrà se i magistrati etnei si muoveranno.

Il deputato Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra, ha depositato un esposto in cui chiede di verificare se nella pubblicazione del video si configuri la diffusione di notizie che devono rimanere segrete da parte di un pubblico ufficiale. Possibile un confronto tra i pm di Roma e di Catania per decidere sulla competenza per l’eventuale inchiesta.

Ieri è spuntato un secondo video di quella serata, di un operatore di LaPresse. Mostra Apostolico mentre parla con i poliziotti mentre altri manifestanti urlano. La Lega reitera la richiesta di dimissioni della giudice. Il video «è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d'ufficio e i comici tentativi di spostare l'attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell'ordine». Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fdi, si scaglia contro la magistrata. Lo fa pure la sarda Antonella Zedda, vice presidente del gruppo Fi al Senato: «Apostolico è indifendibile. Qui non si tratta di essere contro la magistratura ma di voler tutelare i giudici da chi, al loro interno, viola le regole deontologiche».

