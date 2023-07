La giudice di Trump rifiuta il patteggiamento per Hunter Biden  

Washington. Colpo di scena nel Delaware. Dopo un’udienza di quasi tre ore la giudice Maryellen Noreika, nominata da Donald Trump quando era alla Casa Bianca, ha fatto saltare a sorpresa il patteggiamento concordato tra i procuratori e Hunter Biden che, quindi, ha deciso di dichiararsi non colpevole per due reati fiscali. Un esito inaspettato di un evento unico nella storia americana, la prima volta che il figlio di un presidente in carica ha varcato la soglia di un tribunale, e un punto a favore del tycoon che aveva attaccato l’accordo accusando, per l’ennesima volta, la giustizia americana di essere uno strumento nelle mani dell’amministrazione Biden.

Il 53enne “First son” è comparso davanti alla giudice Noreika e le ha comunicato l’intenzione di dichiararsi colpevole di non aver pagato le tasse nel 2017 e nel 2018, come previsto dal patteggiamento raggiunto al termine di cinque anni di indagini condotte dal procuratore David Weiss, scelto anch’egli da Trump all’epoca, per evitargli il carcere. La giudice, tuttavia, ha messo in discussione l’accordo puntualizzando che non garantisce l’immunità al figlio del presidente per le altre inchieste in cui è coinvolto, ad esempio quelle sui suoi affari all’estero e i milioni di dollari stranieri incassati. Ma anche quella per il possesso di un’arma nonostante la dipendenza da droghe e alcol, che gli avvocati speravano di risolvere con lo stesso patteggiamento. Noreika ha deciso diversamente ripetendo in aula più volte che «non si trovava lì semplicemente per mettere un timbro». Quale che sarà l’esito della vicenda, i repubblicani affermano che per anni Biden è stato complice di Hunter in un piano per arricchirsi facendo affari in Paesi “nemici” .

