La giudice Apostolico lascia la magistratura  

La giudice del Tribunale di Catania Iolanda Apostolico si è dimessa dall’ordine giudiziario: il plenum del Csm ha accolto la sua richiesta di lasciare la magistratura. C’è stato un solo voto di astensione. La giudice era finita al centro di polemiche - di veri attacchi denigratori, ad avviso dell’Associazione nazionale magistrati che aveva indetto una assemblea generale nel novembre 2023 per «gli attacchi alla giurisdizione e la pesante denigrazione dei singoli magistrati che hanno adottato provvedimenti in materia di protezione internazionale» - per aver partecipato alla manifestazioni per far sbarcare i migranti dalla nave Diciotti, nell’agosto del 2018, e per non aver convalidato il trattenimento di alcuni profughi nel centro di permanenza di Pozzallo. Così disapplicando, poi seguita da altri giudici, il cosiddetto “decreto Cutro” del governo Meloni. A tutela della giudice Apostolico il Csm aveva aperto una pratica. Si era fatta sentire anche la voce della giunta dell’Anm di Catania. Dopo le decisioni della giudice di disapplicare il decreto Cutro, furono diffusi dei video, anche sui canali social della Lega, nei quali si mostrava la Apostolico alla manifestazione per i migranti.

