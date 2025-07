La giravolta di Trump su Putin e Netanyahu 

Londra. Nella Striscia di Gaza «la fame è reale» e colpisce anche i bambini, altro che fake news. A riconoscerlo apertamente è ormai pure Donald Trump che dalla Scozia prende stavolta le distanze da Benyamin Netanyahu e dai tentativi del governo israeliano e dell’Idf di negare la carestia indotta paventata da mesi da tutte le maggiori organizzazioni internazionali, dall’Onu in giù: ben oltre le sole fonti vicine a Hamas. L’occasione per alzare la voce è stato un faccia a faccia con il primo ministro britannico Keir Starmer nel resort di proprietà della famiglia del presidente americano a Turnberry, nella contea scozzese dell’Ayrshire.

I temi

Faccia a faccia dedicato in questo caso soprattutto alla politica estera, con la doppia stretta evocata da The Donald - almeno a parole - nei confronti sia di Vladimir Putin (per la guerra in Ucraina), sia di Netanyahu. Una stretta invocata dall’alleato Starmer, pressato in patria sull’emergenza Gaza da uno sdegno che dilaga nel mondo politico come nella società. E preso di mira per le esitazioni che in veste di leader moderato dell’esecutivo laburista continua per ora a mostrare rispetto alle sollecitazioni ad affiancare quanto meno la Francia di Emmanuel Macron nel riconoscimento simbolico unilaterale dello Stato di Palestina annunciato di fronte alle Nazioni Unite per settembre: senza continuare a legarlo alla ripresa futura d’un processo di pace, se e quando ci sarà. Incalzato dai giornalisti sulle ultime affermazioni del premier israeliano secondo cui a Gaza «la fame non c’è», Trump da Turnberry non ha usato mezzi termini. Parlando di «una fame vera», su cui non si può fingere, e aggiungendo che «Israele ha una grande responsabilità sul flusso degli aiuti». Oltre che sulla malnutrizione che affligge in particolare i più piccoli: «Basandomi sulle immagini della televisione quei bimbi sembrano molto affamati», ha tagliato corto al riguardo. Una situazione dinanzi alla quale gli Usa «stanno mandando molto denaro e altre nazioni stanno incrementando gli aiuti», ha assicurato, non senza promettere l’istituzione di nuovi «centri di distribuzione alimentare» nella Striscia per «nutrire i bambini e i civili»: in una terra ridotta a «un macello» laddove «ora servono cibo e sicurezza». Centri non circondati «da reticolati», ha precisato, a differenza di quelli affidati negli ultimi mesi alla controversa Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), e divenuti - secondo denunce ripetute - trappole mortali per decine e decine di persone in coda.

Hamas e coloni

Trump non ha mancato di tornare a puntare l’indice contro Hamas, accusata di trattenere come estremo «scudo umano i 20 ostaggi» israeliani rimasti nelle sue mani. Nonché sull’Iran, «intromessosi» a suo dire nei recenti negoziati di Doha con «messaggi negativi a Hamas» tali da contribuire a far saltare l’accordo. Il leader della Casa Bianca considera ancora «possibile» il cessate il fuoco, mentre chiede pubblicamente a Netanyahu di «mettere fine» all’escalation militare. Toni più in sintonia che mai con quelli di Starmer, secondo il quale nella Striscia «la crisi umanitaria» è a un livello da «catastrofe assoluta». Mentre sul riconoscimento dello Stato palestinese, il presidente-magnate svicola, dicendo di non voler «prendere posizione». Ma non contesta a Londra il diritto di averne una.

Sul terreno, intanto, la ripresa parziale degli aiuti, dopo le pressioni su Israele, non impedisce al conto dei morti, addebitati alla fame (oltre un centinaio nelle ultime 24 ore) o ai raid dell'Idf in alcune aree di Gaza, di continuare ad aggravarsi. Mentre in Cisgiordania ritornano le violenze dei coloni, denunciate in particolare - con la copertura di unità dell’esercito - nel villaggio cristiano palestinese di Taybeh: attacchi contro case e auto scatenati al grido di slogan razzisti tipo “Fuori gli arabi o morte” e bollate da fonti della Chiesa cattolica come di stampo “terroristico”.

