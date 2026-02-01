La Gioventù Sarroch domina, il Decimo ritrova i tre punti 

Giov. Sarroch 3

Gialeto 0

Giov. Sarroch : Marongiu, Andruetto (86’ Floris), Sirigu (45’ Pisu), Livesi (85’ Festino), Meloni, Mura, Mina, Amorati, Giacoboni, Cannas (86’ Scano), Porcu. Allenatore Falco.

Gialeto : Pilloni, Sciola, Onnis, Zucca, Lai, Taris, Pinna, Fois,

Costorella (65’ Basciu), Serra, Zanda. Allenatore Desogus.

Arbitro : Marras da Cagliari.

Reti : 55’ Porcu, 67’ Giacoboni 85’ Livesi.



Partita combattuta e decisa nella ripresa quella tra Gioventù Sarroch e Gialeto, terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa. Nel primo tempo la gara è molto equilibrata con poche vere occasioni da gol. L’unico vero squillo arriva dai piedi di Amorati, che si presenta a tu per tu con il portiere: conclusione precisa, Pilloni salva il risultato. Nella ripresa cambia completamente l’inerzia del match. Il Sarroch rientra in campo con maggiore determinazione e al 10’ sblocca la partita: calcio d’angolo perfetto e stacco vincente di Porcu che firma l’1-0. Passano appena dodici minuti e arriva il raddoppio con Giacoboni, bravo a concretizzare un’azione ben costruita. Il Gialeto prova a reagire ma fatica a creare pericoli, solo Agioni con un tiro sfiora il gol colpendo un palo clamoroso. All’85’ Livesi chiude definitivamente i conti portando a casa i 3 punti. (t. b.)

