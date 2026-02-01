VaiOnline
GIRONE A.
02 febbraio 2026 alle 00:32

La Gioventù Sarroch domina, il Decimo ritrova i tre punti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giov. Sarroch 3

Gialeto 0

Giov. Sarroch : Marongiu, Andruetto (86’ Floris), Sirigu (45’ Pisu), Livesi (85’ Festino), Meloni, Mura, Mina, Amorati, Giacoboni, Cannas (86’ Scano), Porcu. Allenatore Falco.

Gialeto : Pilloni, Sciola, Onnis, Zucca, Lai, Taris, Pinna, Fois,
Costorella (65’ Basciu), Serra, Zanda. Allenatore Desogus.

Arbitro : Marras da Cagliari.

Reti : 55’ Porcu, 67’ Giacoboni 85’ Livesi.


Partita combattuta e decisa nella ripresa quella tra Gioventù Sarroch e Gialeto, terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa. Nel primo tempo la gara è molto equilibrata con poche vere occasioni da gol. L’unico vero squillo arriva dai piedi di Amorati, che si presenta a tu per tu con il portiere: conclusione precisa, Pilloni salva il risultato. Nella ripresa cambia completamente l’inerzia del match. Il Sarroch rientra in campo con maggiore determinazione e al 10’ sblocca la partita: calcio d’angolo perfetto e stacco vincente di Porcu che firma l’1-0. Passano appena dodici minuti e arriva il raddoppio con Giacoboni, bravo a concretizzare un’azione ben costruita. Il Gialeto prova a reagire ma fatica a creare pericoli, solo Agioni con un tiro sfiora il gol colpendo un palo clamoroso. All’85’ Livesi chiude definitivamente i conti portando a casa i 3 punti. (t. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 