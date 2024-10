La giovane sciatrice Lorenzi cade, è gravissima 

È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri mattina è caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. La giovane torinese, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 in un tratto pianeggiante quando gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. Matilde Lorenzi è poi caduta sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la sciatrice è finita fuori pista scivolando sulla neve. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli allenatori presenti oltre ai carabinieri del Centro di addestramento di Selva val Gardena, raggiunti poco dopo dai colleghi della Stazione di Senales, che si sono occupati dei rilievi.

La sciatrice è stata soccorsa e, una volta intubata dal personale sanitario arrivato sul posto in elicottero, trasportata in ospedale a Bolzano. Le condizioni della giovane originaria di Villarbasse sono parse subito serie. I parametri di sicurezza sul tracciato e dell'impianto di risalita, è stato accertato, sono stati rispettati così come le protezioni lungo la pista sono state poste in modo corretto. È stata perciò esclusa anche una eventuale responsabilità dei gestori dell'impianto di risalita. Non ci sono ipotesi di reato e non sarà quindi aperta nessuna indagine sull'accaduto. Pare quindi che si sia trattato di un incidente: un'ipotesi avvalorata anche dalle dichiarazioni dei testimoni oculari ascoltati dai carabinieri.

Matilde Lorenzi, che compirà 20 anni il prossimo 15 novembre, è tesserata per il Centro Sportivo Esercito ed è componente della squadra junior femminile. Le foto sul suo profilo Instagram ne raccontano le passioni: il mare, cucinare - soprattutto dolci per la sua famiglia - e leggere. L'atleta piemontese si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e, sempre l'anno scorso, si è classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia.

