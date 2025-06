La giovane Inter vince e va avanti 

L'Inter è balzata al primo posto del suo girone nel Mondiale per Club e agli ottavi affronterà lunedì alle 21 il Fluminense dopo un inizio incerto. La trasferta americana finalmente riserva sorprese gradite per i nerazzurri che sembravano non riuscire a svoltare dopo i dolori di Monaco e premia la linea verde, talento e gioventù. A firmare la prima vittoria contro i giapponesi dell'Hurawa era stato Valentin Carboni, appena vent'anni, capace di ribaltare una partita inizialmente compromessa e di segnare il gol della vittoria al 92'. Contro l'ostico River Plate – battuto ieri dall'Inter per 2-0 - è stato Pio Esposito il protagonista assoluto. Diciannove anni, di Castellammare di Stabia, dimostra maturità e senso del gol, freddezza e determinazione.

Figli d’arte

Per gli Esposito, il calcio è un affare di famiglia. Nella squadra nerazzurra c'è anche il fratello Sebastiano, mentre il terzo Salvatore, il più “anziano” è centrocampista allo Spezia. Figli d'arte, anche il papà Agostino è stato calciatore prima, allenatore dopo, i tre Esposito sono cresciuti nel settore giovanile dell'Inter. Esulta anche Chivu, ma prudentemente invita a fare un passo alla volta: «Sono contento per lui, è stato all'altezza di una partita vera e non facile da gestire dal punto di vista fisico e nervoso. E lui e i suoi compagni hanno fatto una grande gara».

Le altre

Nell'altra partita del girone i messicani del Monterrey hanno superato 4-0 ed eliminato i giapponesi degli Urawa Reds, doppietta di German Berterame. Martedì i messicani affronteranno il Borussia Dortmund.

