La giovane infermiera non ce l’ha fatta 

La speranza che la notizia non finisse in un tragico epilogo si è spenta poco dopo le 17 di ieri, quando dall’ospedale Brotzu è arrivata la comunicazione ufficiale della morte. Rossella Marongiu non ce l’ha fatta: è deceduta a causa del forte trauma cranico riportato nell’incidente avvenuto nelle prime ore della mattina di sabato, sulla Strada Provinciale 56 che collega Samassi a Serrenti.

L’incidente

La venticinquenne viaggiava da sola sulla sua Lancia Ypsilon nera in direzione Serrenti, quando, per motivi ancora in fase di accertamento, al Km 3 ha perso il controllo dell’automobile finendo in un campo di carciofi lungo la carreggiata a 30 metri dalla Provinciale, dopo essersi ribaltata più volte.

Trasportata in codice rosso al Pronto soccorso da un'ambulanza del 118 intervenuta sul luogo dell’incidente, la giovane è stata sottoposta ad una prima Tac che ha rivelato le gravissime lesioni alla testa.

Rossella ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale dove lavorava come infermiera, ma nonostante tutti i tentativi da parte da parte del personale sanitario di salvarle la vita, è stata dichiarata la morte cerebrale già nel primo pomeriggio per l’avvio di tutte le pratiche previste dalla legge.

Il cordoglio

Due comunità sotto shock, quella di Serramanna, paese d’origine della donna e dove vivono i genitori Sandro e Susanna e la sorella Antonella, e quella di Samassi, dove Rossella si era da poco trasferita per andare a convivere con il fidanzato.

«A nome della comunità esprimo il nostro più profondo dolore e tristezza per quanto avvenuto a Rossella - commenta il sindaco di Serramanna Gabriele Littera - Siamo increduli che un’altra giovane serramannese, dal futuro brillante e impegnata quotidianamente a prendersi cura del prossimo col suo lavoro ci abbia lasciato. La sua scomparsa prematura ha infine il triste compito di riproporre alle istituzioni ed ai loro vertici gli interrogativi sulle condizioni delle nostre strade e della sicurezza per chi le percorre. A quanti ne piangono la scomparsa, vanno le condoglianze mie e di tutta l’amministrazione».

Sulla stessa linea Maria Beatrice Muscas, sindaca di Samassi: «La triste notizia di questo incidente ci ha veramente scosso, sia per la giovane età sia per il luogo in cui è accaduto, la strada Provinciale 59 più volte citata per i pericoli che affrontiamo giornalmente nel percorrerla. Pur non conoscendo la dinamica dell'incidente, rimane il fatto che quella strada abbia bisogno di manutenzioni rimandate da troppo tempo e che sia proprio l’incuria delle strade a causare incidenti cosi gravi come quello che ha visto sfortunata vittima questa giovane», denuncia Muscas.

