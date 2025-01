La giovane belga e la misteriosa aggressione di Capodanno 

Milano. Una studentessa di Liegi, Laura Barbier, ha raccontato al quotidiano belga online Sudinfo di aver subito con i propri cinque amici aggressioni fisiche e sessuali a Capodanno in piazza Duomo a Milano. Il gruppo era composto da quattro ragazze e due ragazzi di 20 e 21 anni. Il racconto ricorda molto i fatti del Capodanno 2022.

Al momento, però, non risulta alcuna segnalazione o denuncia alle forze dell'ordine e alla magistratura da parte delle vittime. Di sicuro, quella sera in Piazza Duomo c'era grande dispiegamento di militari, anche in borghese. Ha raccontato la giovane: «Ci tenevano le mani, mentre altri ci toccavano sopra i nostri vestiti ma anche sotto. È durato 10 minuti, che è molto in questo tipo di situazione. Poi siamo stati separati. È stato un signore italiano a salvarmi contemporaneamente a sua moglie, anche lei vittima di palpeggiamenti. Altrimenti non so cosa sarebbe successo».

Si attendono adesso gli esiti delle indagini. Per capire cosa sia davvero accaduto in piazza Duomo la notte di Capodanno. Anche perché sulla sicurezza si sta giocando già lo scontro tra schieramenti in vista delle Comunali previste nel 2026.

