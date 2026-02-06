La giostra galoppa nell’incertezza 

Oristano guarda il calendario e fa i conti con il tempo che passa. Mancano 9 giorni alla Sartiglia, ma la corsa alla stella oggi è soprattutto una corsa contro un’incertezza che cresce nel silenzio delle comunicazioni ufficiali e che la circolare del prefetto ha trasformato in un nodo difficile da sciogliere. Il richiamo all’obbligo di dispositivi di sicurezza per i cavalieri durante le manifestazioni di questo genere, senza margini di deroga, sembra cancellare ogni spazio per una corsa tradizionale. Una lettura che assimila la giostra a un evento qualsiasi e che, di fatto, mette in discussione il suo carattere rituale e identitario.

Le tappe

Mentre il confronto si accende altrove – sui social, nei bar, nelle sedi dei gremi – l’organizzazione va avanti. Le tribune si montano, i biglietti si vendono, nelle case si arricciano i nastri delle rosette, il calendario resta in piedi come se nulla dovesse cambiare. Domani mattina, davanti alla chiesa di Sant’Efisio, la benedizione di cavalli e cavalieri. Alle 18 poi, al teatro “Garau”, il Gran Galà della Sartiglia.

Le ipotesi

Gremi e cavalieri, intanto, non arretrano. L’idea di sacrificare una tradizione secolare all’uso di caschi e giubbini viene respinta. Si confida (poco ormai) in un chiarimento dell’ultimo minuto, in una soluzione che consenta di tenere insieme sicurezza e storia. Ma se questo non dovesse arrivare, sul tavolo restano ipotesi che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate impensabili. Il gremio di San Giovanni potrebbe limitarsi alla vestizione del capocorsa e spingersi fino a via Duomo per l’incrocio delle spade, richiamandosi a fonti storiche secondo cui lo statuto dell’antica corporazione prevede conseguenze pesanti, compresa la perdita dei lasciti, nel caso in cui non venga onorato l’impegno dell’organizzazione della giostra. Il gremio dei Falegnami, invece, potrebbe fermarsi alla sola vestizione del Componidori per la foto di rito, salvo poi riporre cilindro e pippia de maju nell’armadio, senza sfilata. Istantanee del periodo Covid che fanno rabbrividire.

Incertezza e politica

Un clima che pesa anche su chi la Sartiglia la vive da ragazzo. Oltre quaranta giovani, il lunedì di Carnevale, danno vita alla Sartigliedda: a oggi non sanno se in via Duomo il percorso verrà allestito o se anche per loro la festa dovrà fermarsi prima di iniziare.

In questo contesto si inserisce anche la posizione di Repùblica. Il movimento parla di una «scelta politica, non tecnica» e rilancia una proposta destinata a far discutere: affidare le funzioni prefettizie al presidente della Regione, come avviene in altri contesti autonomi, tra cui la Valle d’Aosta. «La pubblica sicurezza non può essere amministrata da figure temporanee, spesso estranee al territorio», rimarcano. Assumere quella responsabilità significherebbe, secondo Repùblica, costruire decisioni non calate dall’alto. «Stoppare e impedire lo svolgersi di manifestazioni storiche che fanno parte della tradizione del nostro Paese, è inaccettabile – si legge invece in una nota della Lega – La Sartiglia, così come tante altre celebrazioni che raccontano l’Italia e le nostre radici, rappresenta un fondamentale legame con il passato per le generazioni presenti e per quelle future».

