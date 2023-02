La giostra di Cellino: avanti un altro 

La collezione di esoneri di Cellino si arricchisce. Lunedì col passaggio di testimone tra fra Possanzini e Gastaldello, peraltro già contestato dai tifosi, l’ex patron del Cagliari in soli cinque anni e mezzo alle Rondinelle è arrivato al 21° cambio in panchina, il 5° stagionale. Un esercito: 14 allenatori, 15 esoneri, 2 risoluzioni, 7 tecnici richiamati (Clotet e Corini due volte a testa), nessuno capace di iniziare e finire la stagione. L’ultimo a riuscirci fu Monk a Leeds nel 2016-17, a Cagliari fu Allegri.

Esoneri

Cellino compra il Brescia nel 2017. Il primo allenatore è Boscaglia: dura otto giornate, torna alla 22ª al posto di Marino (che lo aveva sostituito) ma non finisce la stagione. La chiude Pulga, che poi affianca Suazo tre sole gare prima dell’avvento di Corini. È lui il più longevo: 411 giorni di fila e la promozione in A prima di saltare nel novembre 2019 e tornare (brevemente) pochi mesi dopo. I vari Grosso, López (due volte), Delneri, Gastaldello (ha già una partita, ad interim), Dionigi, Clotet, Inzaghi e Corini-tris hanno tutti avuto brevi passaggi fino allo scorso giugno, senza reggere molto. Da inizio 2023 in quattro si sono scambiati la panchina (Clotet, Aglietti e Possanzini prima di Gastaldello), perdendo tutte e sei le partite: ultima vittoria il 27 novembre, ultimo punto il 26 dicembre. La scorsa settimana il Daily Mail ha parlato di un esorcista chiamato da Cellino per liberare il Brescia da ogni maledizione: per ora non sembra dare effetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA