La giostra dei più piccoli regala emozioni 

Solo dopo è iniziata la giostra guidata dal Componidoreddu Lorenzo Carboni, 17 anni: per lui un giorno da incorniciare. La prima stella è stata infilzata proprio dal piccolo capocorsa: sotto la cattedrale esplode la gioia.

Anche la Sartiglietta organizzata dalla Pro Loco ieri pomeriggio si è fermata per un minuto: in via Duomo un silenzio tombale mentre tutte le mamme abbracciavano forte i loro figli. E tante lacrime.

Una grande festa. Un grande ritorno dopo due anni di silenzio. Senza però dimenticare la piccola Chiara Carta, uccisa dalla madre sabato scorso nella sua casa di Silì.

Il silenzio

La gioia

Centro anche per su secundu componidori, Luca Piras, ma anche per su terzu Filippo Corona. L’altra stella, alla dodicesima discesa della serata, è della piccola amazzone Aurora Cugusi.

Ma il capocorsa non si accontenta e prende la stella anche con su stoccu. E poi regala una remada tutta da incorniciare scandita dal rullo dei tamburi e dallo squillo delle trombe. Ha salutato il pubblico con sa pippia de maiu sdraiato sul suo destriero da piazza Manno fino alla cattedrale di Santa Maria.

Le pariglie

Non è mancata la tradizionale battaglia di coriandoli che ha colorato il percorso di sabbia. Poi subito le pariglie, prima dell'arrivo del buio. I giovanissimi cavalieri della Giara Oristanese, spericolati come non mai, hanno regalato tanti tre su. E sulla Sartiglietta del ritorno è calato il sipario. ( s. p. )

