«La giostra antica è un’altra cosa»  

Palmieri era appena dodicenne quando per la prima volta partecipò alla giostra. «Io facevo già salto a ostacoli - racconta - Peppino Sanna si era presentato in negozio da mio padre e mi aveva chiesto se avessi piacere di correre. Il martedì ricevetti addirittura la spada, ma fu un clamoroso liscio». L’anno dopo, nel 1970 era già Componidori per il gremio di San Giuseppe. «Il mio cavallo era bardato con “Sa Cannacca”, il sottosella era stato realizzato al telaio a Samugheo - aggiunge - Eravamo 65 cavalieri e in via Mazzini riuscimmo a uscire due volte».

Certo, perfino le tradizioni secolari devono adeguarsi ai tempi che corrono. Ma i due ex cavalieri non hanno dubbi: «La Sartiglia antica è un’altra cosa».

Ci sono immagini che non sbiadiscono con il passare degli anni e sono destinate a rimanere scolpite nella storia. Così come i ricordi che, a poche ore da una nuova alba di Sartiglia, riaffiorano alla mente con un pizzico di nostalgia.

Ci sono immagini che non sbiadiscono con il passare degli anni e sono destinate a rimanere scolpite nella storia. Così come i ricordi che, a poche ore da una nuova alba di Sartiglia, riaffiorano alla mente con un pizzico di nostalgia.

Roberto Palmieri e Carlo Pala sono due colonne portanti della giostra di ieri e, a diverso titolo, di quella odierna. Hanno calcato via Duomo negli anni Settanta, hanno conosciuto il lato più genuino della kermesse, prima che arrivassero le tribune, il grande pubblico e le operazioni commerciali.

Certo, perfino le tradizioni secolari devono adeguarsi ai tempi che corrono. Ma i due ex cavalieri non hanno dubbi: «La Sartiglia antica è un’altra cosa».

Capocorsa a 12 anni

Palmieri era appena dodicenne quando per la prima volta partecipò alla giostra. «Io facevo già salto a ostacoli - racconta - Peppino Sanna si era presentato in negozio da mio padre e mi aveva chiesto se avessi piacere di correre. Il martedì ricevetti addirittura la spada, ma fu un clamoroso liscio». L’anno dopo, nel 1970 era già Componidori per il gremio di San Giuseppe. «Il mio cavallo era bardato con “Sa Cannacca”, il sottosella era stato realizzato al telaio a Samugheo - aggiunge - Eravamo 65 cavalieri e in via Mazzini riuscimmo a uscire due volte».

Niente balloni di fieno a limitare la corsa sfrenata dei cavalli, «una volta - dice - ho terminato la discesa alla stella ai giardinetti di viale Repubblica». Sull’asfalto appena 20 centimetri di sabbia che venivano rastrellati dopo ogni corsa per tappare i buchi. E diverso era anche il ruolo del capocorsa: «I cavalieri lo accerchiavano per chiedere la spada anche in maniera veemente - osserva Palmieri - doveva dimostrare di avere carattere».

Il ricordo

Nel suo album dei ricordi una pagina speciale è per Annadina Cozzoli, prima donna a vestire il cilindro. «Fu sua l’idea della “Sartiglia austerity”. Quell’anno non c’erano soldi e si rischiava di non correre. Lei propose di bussare nelle case per chiedere un contributo con il quale riuscimmo a pagare l’organizzazione».

«Bei tempi»

Di Carlo Pala, Componidori di San Giovanni nel 1978, è rimasta indelebile l’immagine del cavallo imbizzarrito, tenuto a bada con maestria ed eleganza. Classe 1960, anche lui fu “assoldato” da Peppino Sanna a soli 14 anni. «Adoravo i cavalli - rammenta - ogni pomeriggio con gli amici mi recavo in un terreno di Antonio Fiori e dalle balle di fieno cercavo sui salire sui cavalli che la maggior parte delle volte non erano domati. Quante cadute!». Nella scuderia di Annadina Cozzoli condivideva lo spazio con molte altre pariglie. «Era sempre una festa», riflette.

Da ex “cattedralino” e “mazziniano”, come lui stesso si definisce, non è tenero con i cavalieri di oggi. «Hanno una bellissima pista su cui allenarsi, ma in pochi si preparano adeguatamente - afferma il presidente della giuria della Sartiglia - prediligono cavalli meno veloci per riuscire a presentare il numero in via Mazzini. Ai nostri tempi era tutto un altro galoppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata