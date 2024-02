La giornata tra Cagliari, Nuoro e Austis 

Domani sarà la giornata più lunga. Gli staff degli aspiranti governatori hanno già predisposto i comitati elettorali dove potranno presenziare giornalisti, fotografi e operatori. In occasione dello spoglio, che inizierà alle sette del mattino, il quartier generale del candidato del centrodestra Paolo Truzzu avrà sede all’hotel Regina Margherita di Cagliari. Il Comitato di Alessandra Todde è stato allestito in via Dante 45 a Cagliari, dovrebbe essere operativo già da oggi (in base alle presenze) e sicuramente da domani mattina presto. Attivo anche il quartier generale di Renato Soru. La sede della Coalizione sarda in corso Vittorio Emanuele 81 a Cagliari resterà aperta sia oggi che domani. Oggi, per fornire informazioni e assistenza per le operazioni di voto. Domani, invece, nella sede del quartier generale si potranno seguire lo spoglio e i risultati dello scrutinio. Predisposta anche una sede elettorale a Cagliari, in via San Domenico 45, per Sardigna R-esiste, la lista di Lucia Chessa.

Paolo Truzzu voterà a Cagliari alle 10.30 nel seggio dell’istituto comprensivo “Randaccio Tuveri Don Milani” in via Venezia. Voterà nel capoluogo anche Renato Soru, nel seggio dell’Istituto tecnico di piazza dei Centomila alle 11.30. L’appuntamento col voto per Alessandra Todde è a Nuoro alle 10 nella scuola elementare di via Matteotti. Lucia Chessa voterà ad Austis alle 9, nel seggio allestito nel vecchio asilo.

RIPRODUZIONE RISERVATA