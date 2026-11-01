La giornata storta del Monastir 

UNIPOMEZIA 4

MONASTIR 2



UniPomezia (4-3-3) : Gariti; Bordi, Castelli (33’ st Sunday), Gemini, Morelli; L. Conti (28’ st Buonpane), Gelonese, Grassetti (37’ st Giandomenico); Morelli, Osorio (28’ st Persichini), Manu Denis (21’ st Amadio). In panchina Zandri, De Santis, Proietti, Tondi. Allenatore Casciotti.

Monastir (3-5-2) : Cocco; Porru, Collu (15’ st Piras), Corcione; Pinna, Belli (21’ st M. Conti), Loru, Ech Cheikh (9’ st Mameli), Piseddu (30’ st Rossi); Leone, Aloia (38’ st Gianoli). In panchina Fusco, Fanari, Ragni, Masia. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Meta di Vicenza.

Reti : nel pt 16’ Aloia, 28’ Castelli, 41’ Osorio (r); nel st 14’ Osorio (r), 23’ Osorio, 43’ Rossi.

Note : espulso Porru al 13’ st. Ammoniti Porru, Piseddu, Collu. Recupero 1’ pt-5’ st.



POMEZIA. Un pomeriggio da dimenticare per il Monastir. I biancoblù perdono 4-2 a Pomezia dopo essere stati in vantaggio per gran parte della prima frazione. Al 16’ va a segno Aloia, ma l’UniPomezia rimonta con il gol di Castelli al 28’ e alla tripletta di Osorio fra primo e secondo tempo. A due minuti dalla fine i campidanesi accorciano con Rossi. La sfida del Comunale è iniziata con due ore di ritardo, a causa di un ritardo del volo che ha portato il Monastir nel Lazio. Da segnalare anche lo svolgimento a porte chiuse dell’incontro per via dell’inagibilità delle tribune dell’impianto.

La gara

In avvio di gara ritmi subito alti e al 16’ i biancoblù passano in vantaggio: Leone salta Castelli e mette in mezzo sul secondo palo per Aloia che segna. Per il numero 11 si tratta dell’ottavo gol in campionato. Al 24’ i padroni di casa trovano il pari con Osorio, ma l’arbitro non convalida per fuorigioco. Dopo tre minuti Leone sfiora il raddoppio con un tiro che termina di poco a lato. Al 28’ i laziali a trovano la rete del pareggio: Osorio va alla conclusione, Cocco respinge rasoterra e Castelli mette in rete con un tap-in vincente. La squadra di Casciotti continua ad attaccare e al 38’ Cocco allontana un tiro di Castelli sulla cui respinta Cantisani manda alto di controbalzo. Al 40’ Corcione atterra in area Bordi e l’arbitro assegna un penalty all’UniPomezia. Dal dischetto si presenta Osorio che non sbaglia e porta avanti i suoi. In avvio di ripresa spingono ancora gli ospiti. Al 5’ pallone in mezzo di Castelli, ma nessun compagno di squadra riesce a ribattere in rete. Al 13’ Porru manda giù Luca Conti in area e l’arbitro mostra il rosso per doppia ammonizione al difensore del Monastir con conseguente rigore per i laziali. Dagli undici metri Osorio supera Cocco e porta i suoi sul 3-1. I biancoblù non riescono a reagire e incassano addirittura il quarto gol. Al 23’ Cocco non trova i tempi dell’uscita su Luca Conti che serve dal fondo Osorio e l’attaccante cubano insacca da due passi trovando la tripletta personale. Al 36’ Amadio serve Persichini che calcia, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa. Al 43’ la squadra di Angheleddu riesce ad accorciare le distanze: Leone crossa al centro per Rossi che realizza con un colpo di testa in tuffo. Il gol arriva troppo tardi per poter provare la rimonta e dunque i campidanesi incassano la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Prosegue anche il trend negativo fuori casa sulla penisola dove finora il Monastir è ancora a secco di punti.

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