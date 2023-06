La giornata ecologica al parco Sergio Atzeni 

Annullata per mal tempo a fine maggio, all'insegna del motto "Insieme per un mondo migliore”, domani si terrà la prima passeggiata ecologica firmata "Oikos”, un’associazione che si occupa di cittadinanza attiva. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Quartucciu.

L’appuntamento per i partecipanti è alle 9.45 al parco Sergio Atzeni, nel quartiere Le Serre. Per dare l’idea di una città più pulita, grandi e piccoli, l’unico requisito richiesto è l'amore per l’ambiente e la voglia di fare la differenza con l’obiettivo, appunto, di sensibilizzare i cittadini al rispetto degli spazi pubblici e alla valorizzazione del territorio.

A fare da collante tra l’associazione e l’assessorato comunale all’ambiente il consigliere Simone Santabarbara, che, insieme a Michele Puddu di Oikos, ha avviato la macchina organizzativa per questa prima giornata all’insegna dell’ecologia. Il prossimo appuntamento, invece, sarà a Sant’Isidoro, il borgo da tempo sommerso da rifiuti abbandonati.

