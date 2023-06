“La Giornata della ristorazione” premia la battaglia della Lilt 

La “Giornata della ristorazione” alla fine porta i frutti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. I fondi raccolti durante la manifestazione della Fipe Confcommercio sono infatti andati alla Lilt. «Il contributo che i ristoranti possono dare alla prevenzione è importante – ha sottolineato il direttore Sara Pintus – Abbiamo promosso l'azione di charity con la rivendita di pane di grano duro». La presidente della Lilt, Eralda Licheri, precisa «che ogni contributo ricevuto sarà utilizzato per aumentare i servizi quali le visite dermatologiche per la prevenzione dei tumori della pelle». «Queste iniziative evidenziano come Fipe sia una componente vivace per il benessere sociale», conclude Eddy Piana che ha presentato l’evento. ( m. g. )

