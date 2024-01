La giornata della memoria a Domus Art 

Nella giornata della memoria, il comune di Quartucciu, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha organizzato una serata di riflessione «per non dimenticare su quanto sta accadendo oggi». L’appuntamento è per sabato alle 18.45 a Domus Art.

Dopo i saluti dei rappresentanti dell’amministrazione, Pierpaolo Fois, presidente Anpi Quartucciu, introdurrà la serata. Ad Angelo Spiga di Impari po Imparai, invece, il compito di fare un breve excursus storico. Spazio poi ai ricordi del genocidio durante il secondo conflitto mondiale, attraverso le poesie di Primo Levi, Gramsci e alle canzoni del Maestro Guccini con il teatro Olata e l’Animus teatro. Il coro is Concias, quello provinciale dell’Anpi e l’associazione “Quelli del ponte” intratterranno i presenti con i canti in lingua sarda e della tradizione partigiana. Durante la serata sarà possibile visitare anche gli elaborati che le alunne e gli alunni dell’istituto Ermanno Cortis hanno preparato per celebrare la giornata della memoria. (fr. me.)

