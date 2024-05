La giornata della lingua sarda in piazza Santa Barbara  

Nasce a Sinnai “Sa dì de su sardu” con la richiesta rivolta a tutta la popolazione di parlare solo in sardo “Assumancu po una dì”. Almeno per un giorno, insomma. Il tutto attraverso un progetto ideato e organizzato dall’Istituto Comprensivo numero 1 di Sinnai.

A coronamento della lunga esperienza di insegnamento della lingua sarda, si è ora pensato di dare visibilità a questi percorsi coinvolgendo la popolazione e le famiglie. Martedì nella piazza Santa Barbara, dalle nove a mezzogiorno, i ragazzi saranno impegnati in diversi laboratori: quello de “Is pardulas”, proposto a Casa Zedda dalle dolciaie locali, e ancora quello de ” Is contus”, in programma all’Università della terza età, laboratori di storia sul periodo prenuragico e nuragico. Non mancheranno neppure i laboratori de “Is cartonis” di Angelo Congiu con la collaborazione di Renzo Cugis e dei “Is giogus”, proposti da Fabio Usala.

A mezzogiorno meno un quarto, 180 bambini canteranno e presenteranno piccolo progetti dedicati alla lingua sarda, alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, della dirigente dell’Ufficio Lingua sarda Elisabetta Schirru, del sindaco di Tarcisio Anedda, dei docenti e della dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sinnai Maria Vincenza Cogotti. (r. s.)

