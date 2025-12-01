La Giornata dell'albero con i bimbi delle scuole 

La lezione più bella, quella sul rispetto della natura. A Sestu una classe secondaria dell’Istituto comprensivo Gramsci-Rodari di via Torino e una primaria di via Galilei hanno partecipato alla Giornata dell’albero, organizzata dal Comune e da Ambiente e vita e altre associazioni, nel parco della legalità Falcone e Borsellino. «Una bellissima giornata all'insegna del gioco e dell'apprendimento», commenta la sindaca Paola Secci.

I bambini hanno aiutato il personale dell’Avr a piantare una jacaranda e due lentischi e hanno sistemato nidi per uccelli, poi le lezioni dei barracelli su come prevenire gli incendi, dell’associazione Habitabis sulle api e di Dog Generation e Hakuna Matata su come gestire un cane in un luogo pubblico. «Il verde è bellezza e sicurezza, tutela del territorio e investimento sul futuro. E le nuove generazioni sono sensibili», commenta l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas.

