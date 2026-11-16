Torna il microchip day a San Sperate: oggi dalle 9 alle 11 il palazzo municipale di via Sassari ospiterà la campagna di identificazione dei cani organizzata dal Comune in collaborazione con il servizio veterinario della Asl di Cagliari. Un’opportunità per i proprietari che non abbiano ancora provveduto a far applicare il microchip al proprio animale domestico: il servizio è gratuito.

Il microchip, oltre a essere obbligatorio per legge insieme all’iscrizione all’anagrafe canina, consente l’identificazione dell’animale permettendo di risalire al proprietario. «È fondamentale per la nostra amministrazione sensibilizzare la comunità», ha commentato Marcello Piras, assessore all’Ambiente e al Benessere animale, «ogni cane dev’essere amato con cura e responsabilità e per questo è importante usare il microchip, anche per ritrovarlo in caso di smarrimento ed evitare un ulteriore problema, quello del randagismo, purtroppo molto diffuso. Ogni anno nel nostro territorio ne soccorriamo a decine sprovvisti di sistema di identificazione, così siamo costretti a consegnarli al canile sperando in un’adozione». Per partecipare alla campagna i proprietari devono prenotare l’appuntamento tramite la mail indirizzata alla Polizia Locale e presentarsi con documento d’identità, libretto del cane e guinzaglio.