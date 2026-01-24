La giornata dei big-match 

Che serata, fra l’Allianz e l’Olimpico. Alle 18 Antonio Conte e il super Napoli dovranno respingere a Torino l’assalto della Juve di Luciano Spalletti: i bianconeri sono a -4 dai campioni d’Italia e sono chiamati a una prova di forza dopo la clamorosa sconfitta di Cagliari. Seppure già col Benfica si siano visti ottimi segnali di ripresa. Il Napoli, terzo in classifica a – 3 dal Milan, con una vittoria riaprirebbe la finestra sulla corsa scudetto.

Alle 20.45 a Roma i giallorossi di Gasperini ricevono il Milan, partitissima che per la Roma, in caso di successo, significherebbe il rientro nel lotto delle primissime. Tre successi di fila per Gasp, due per il Milan, uno score che parla di due squadre in ottima salute magari distratte in parte dalla volata mercato. Malen e Fullkrug, i due attaccanti di recente acquisizione, potrebbero essere i protagonisti di una delle partite più attese della stagione all’Olimpico.

Gasperini, col suo gioco offensivo e un attacco “in massa”, rischia di esporsi alle ripartenze del Milan, letale quando Pulisic e soprattutto Leao possono agire negli spazi lasciati incustoditi dalla squadra giallorossa.

Le altre partite

La giornata si apre a Reggio Emilia alle 12.30 con il Sassuolo – in piena crisi dopo tre sconfitte consecutive – che ospita la Cremonese, decisamente meno pericolosa rispetto al grande avvio. Se il Sassuolo chiede a questo match i punti necessari per riprendere una corsa verso posizioni decisamente inattese, la squadra di Nicola (a quota 23) non può certo fermarsi se non vuole ritrovarsi invischiata nel grande pentolone delle pericolanti.

Anche il Parma, impegnato a Bergamo con l’Atalanta (ore 15) cercherà di evitare passi falsi: dopo il clamoroso successo di Lecce, sono arrivati due pareggi e, in caso di sconfitta, i gialloblù potrebbero vedersi risucchiati nel gruppo delle inseguitrici. I nerazzurri hanno frenato a Pisa dopo tre vittorie e hanno il Como nel mirino.

Alle 15 in campo al Ferraris anche Genoa e Bologna nel derby rossoblu. La squadra di Italiano cerca un colpo esterno per riprendere la corsa verso l’Europa, alimentata solo dal recente successo di Verona e da poco altro, mentre il Genoa – che non perde da quattro partite – chiede alla gara di oggi i tre punti per un salto importante in classifica. (e.p.)

