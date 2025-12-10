VaiOnline
Consiglio.
11 dicembre 2025 alle 00:23

La giornata cittadina dei Diritti umani 

L’idea è quella di promuovere una “Giornata dei Diritti umani” quartese, con eventi diffusi sul territorio, coinvolgendo scuole, biblioteche, centri culturali e reti associative, valorizzando l’azione civica e istituzionale. Ma anche iniziative didattiche creative nelle scuole - e altre iniziative di sensibilizzazione - per rafforzare nei più giovani la cultura dei diritti, dell’inclusione e del rispetto reciproco. Impegni contenuti in un ordine del giorno targato Demos e votato all’unanimità dal Consiglio comunale. Un sì non casuale, ma che coincide con la Giornata mondiale dei Diritti umani, celebrata il 10 dicembre «per ricordare l’importanza fondamentale del proteggere la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani», spiega Marina Del Zompo, capogruppo di Demos e prima firmataria del documento condiviso da tutto il Consiglio. In un contesto internazionale segnato da conflitti, c’è la proposta di mettere in campo una serie di azioni di sensibilizzazione «che rafforzino a livello generale la cultura della pace, e in tal senso è prioritario far partecipare attivamente i giovani rendendoli protagonisti e testimoni di certi valori».Sì all’unanimità anche al progetto sperimentale per l’introduzione della figura dell’infermiere scolastico nel Comune di Quartu, proposto da Laura Perra (Gruppo misto). (f. l.)

