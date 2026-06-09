La gioielleria rossoblù per ora non si tocca 

Il calciomercato di questi tempi è fatto di ipotesi, supposizioni e, talvolta, di fantasie. Magari manipolate ad arte da questo o quel procuratore per fare cassa sul suo assistito.

Mercato volatile

Ma su un aspetto, pur non potendolo dare per certo per via – appunto – della volatilità del mercato calcistico, c’è da stare sicuri: è difficile che Mattia Felici, reduce dall’infortunio al crociato, possa trasferirsi all’Elche, in Spagna, in questa sessione di mercato.

Felici e gli altri

In particolare dalla Liga, che è innegabile faccia gola a un ragazzo di 25 anni. Tuttavia il centrocampista, che sta recuperando per farsi trovare pronto dal punto di vista fisico in previsione del ritiro precampionato, non sembra intenzionato a lasciare la Sardegna. Anzi, non vede l’ora di riprendersi la maglia che lo ha reso un giocatore di Serie A dopo una vera e propria scommessa di mercato che la società ha vinto, cioè portarlo in Sardegna dalla Feralpisalò.

Gaetano cresce

Diverso invece è il discorso per Gianluca Gaetano: l’Atalanta spinge forse sul regista rossoblù, ma la società di Giulini avrebbe fissato tetti altissimi di ingaggio. Si parla, euro più euro meno, di una ventina di milioni. Anche per “pareggiare” il conto di una vicenda recentissima. I due club sono in buoni rapporti nonostante il caso Palestra che, l’anno scorso, di questi tempi, fece tribolare un po’ tutti: alla richiesta di avere almeno il diritto di riscatto sull’esterno di Buccinasco, il club bergamasco ha risposto che non si sarebbe prestato a concedere al Cagliari plusvalenze come quelle che poi i rossoblù avevano appena monetizzato con Piccoli e Zortea, in arrivo proprio dalla squadra nerazzurra.

Gioielleria

Ma che il Cagliari sia una gioielleria da cui attingere non più a saldo è ormai assodato: Elia Caprile, il portiere al quale il Cagliari deve molti punti salvezza (certo, c’è anche qualche errore, ma a 24 anni è giusto anche sbagliare), è nel mirino di molte squadre italiane ed estere, ma nessuno si è mai fatto avanti con offerte concrete. Per le potenzialità espresse dall’ex portiere di Leeds, Bari e Napoli, il Cagliari non vorrebbe scendere sotto i 30 milioni. Anzi, se ne arrivasse qualcuno in più sarebbe pure meglio. Solo che tutti quei soldi può metterli insieme solo qualche club inglese, magari come il Tottenham, visto che un ex rossoblù molto amato, Guglielmo Vicario, sarebbe in uscita dagli Spurs per trasferirsi con molta probabilità alla Juventus.

Esposito e Obert

Poi ci sono Obert, su cui si riscontrano interessanti gradimenti dalla Bundesliga e non soltanto. E Sebastiano Esposito, la cui stagione in rossoblù, del tutto positiva, ha attirato l’attenzione di diverse società. Tra queste, il Napoli e la Lazio. Eppure l’operazione (sia verso la Campania che verso Roma), se mai si farà, sarà possibile solo a certe cifre e a certe condizioni.

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