La gioia di Alessia: «Grazie alla Sardegna» 

«L’aria di casa fa benissimo, non vedevo l’ora di tornare. Grazie a tutta la Sardegna». Sono le prime parole di Alessia Orro, al microfono di Videolina, ieri sera all’aeroporto di Olbia dopo il trionfo ai campionati del mondo di pallavolo in Thailandia. «È stato più bello della vittoria alle Olimpiadi di Parigi», dice la 27enne palleggiatrice di Narbolia, che ha aggiunto il titolo iridato (con i premi come migliore giocatrice) a una formidabile collana di successi azzurri cominciata addirittura nel 2015. Alessia Orro si riposerà qualche giorno nell’Isola.
a pagina 45